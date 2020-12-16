美國一名前深海尋寶者湯米·格雷戈里‧湯普森(Tommy Gregory Thompson)，因為拒絕透露歷史沉船中發現的500枚金幣下落，被當年的贊助者聯名控告，美國政府也一直對他施壓，目前湯普森已入獄5年。

1988年，年輕的湯普森在南卡羅來納州海岸外約260公里處，找到中美洲號沉船，它沉沒在海下2.2公里的深海。(圖/美聯社)
1988年，年輕的湯普森在南卡羅來納州海岸外約260公里處，找到中美洲號沉船，它沉沒在海下2.2公里的深海。(圖/美聯社)

美聯社報導，1857年9月，美國運輸船「中美洲號」(SS Central America)1遭到颶風而沉沒，578名乘客和船員中，425名葬身海下，僅有53人獲救。與船同沉的還有1.4公噸的金幣，如此巨額的金錢損失，導致了美國1857年的經濟恐慌。

1988年 ，海洋研究科學家湯米·湯普森成功找到中美洲號的下落，並且派出水下無人潛艇打撈，找到500枚金幣，他也因這個尋寶經驗，寫下「美國的失落的寶藏」(America's Lost Treasure)一書。

金幣的下落僅有湯普森一人知道，但是當年的水下尋寶是161位投資者支持，向他支付了1,270萬美元使他得以找到「中美洲號」，然而從未見過任何收益，因此遭到投資者的指控侵吞財物。

儘管有投資者訴訟和聯邦法院命令，但湯普森仍然不說金幣的下落，聯邦法官馬布利（Algenon Marbley）在2017年的一次聽證會上說：「他僅說潛水艇與尋寶的故事，但他不說寶物放在哪裡。」

早在2012年，另一位聯邦法官下令湯普森出庭，要他說出金幣的下落。湯普森選擇逃跑，他與女友逃到佛羅里達，之後2015年又被逮捕。

湯普森因擇認罪，被判處2年徒刑和25萬美元罰款，但是還是不說金幣在哪裡。

美國政府表示，這些金幣的價值在200萬至400萬美元之間，他必須回答有關金幣下落的問題，但湯普森多次拒絕。到了2015年12月15日，法官馬布利判湯普森一個蔑視法庭的罪，使他繼續坐牢，並每天罰款1,000美元，直到他講出金幣下落。

今年10月下旬，湯普森最新聽證會召開，湯普森仍然不說黃金的下落，僅說不知道。使他又回到密西根州米蘭市的聯邦監獄中，他已經在監獄裡度過了1,700天以上，還欠了將近180萬美元的罰款。

湯普森今年68歲，他說他患有一種罕見的慢性疲勞綜合症，造成了短期記憶問題。

美國政府辯稱，湯普森一直拒絕合作，而且他的病和記憶力沒有關係。

湯普森取得到的黃金僅是中美洲號沉船黃金的一部分，他找到的500枚金幣總共為36公斤，而中美洲號的黃金有1.4噸之多。於是在2014年，美國法院啟動第2次中美洲號打撈工作，這一次找到10600枚金幣、577塊金錠，14000枚銀幣，以及100磅以上的金砂和金塊，總價為5,000萬美元，正是從這筆錢中，支付給訴訟人和投資者他們想得到的錢。

文章來源：5 years and counting: Ex-treasure hunter still stuck in jail

文章來源：Seattle group helped find 15 tons of gold lost on sunken ship. It took 30 years to get their shares.

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(中時新聞網)

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