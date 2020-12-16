印度臺灣形象展貴賓雲集。(貿協提供)

貴賓參觀本次印度臺灣形象展戰情室。(貿協提供)

經濟部國際貿易局與外貿協會共同舉辦的「2020年臺灣形象展」系列活動最終場「印度臺灣形象展」於今(16)日正式線上開展，共邀集120家台灣企業線上參展，其中彰化水五金協會、金屬中心、紡拓會及台灣蘭花產銷發展協會等皆組團參與，帶領企業跨足印度市場。

開幕典禮在台北與新德里連線進行，經濟部國際貿易局副局長李冠志、外交部次長田中光、立法院「台灣與印度國會議員友好協會」立法委員吳玉琴、溫玉霞及印度台北協會會長戴國瀾等貴賓出席台北現場；駐印度代表處大使葛葆萱、印度電子資訊產業技術部次長Shri Ajay Prakash Sawhney及投資印度(Invest India)總裁Deepak Bagla等印度重要官方人士均應邀連線致詞。

外貿協會董事長黃志芳表示，臺印度雙方在經貿、文化及投資等關係越來越緊密。在近期供應鏈轉移議題的發酵下，更加重印度成為我國各重要電子大廠投資的新選擇。為協助台灣企業進軍印度市場，已連續2年在印度新德里舉辦形象展，成果豐碩，今年在疫情影響下，將實體展改由線上展方式辦理，透過科技來跨越疫情障礙，並期許藉由本活動持續強化雙邊互動。

印度電子資訊產業技術部次長Shri Ajay Prakash Sawhney則強調，印度和台灣在投資方面表現出強大的合作潛力。台灣是亞洲地區的主要投資國，而印度正在尋求吸引更多的外國投資以促進其製造業，目前共有160多家台灣企業在印度投資，包括主要電子大廠富士康、緯創、和碩等都趁勢擴大投資印度設立生產據點。對於台灣企業而言，印度既提供了一個龐大未飽和的市場，又為台灣製造業提供了具競爭力的勞動成本。對於印度台灣夥伴關係來說，這是一個絕佳的機會，台灣可扮演更積極的角色，除可以滿足印度國內對電子硬體產品的需求，亦可促進台灣的出口成長。

串聯四城市買主 雲端跨境談採購

為掌握印度內需市場，本次展覽協助參展廠商以VR技術打造出虛擬攤位，展出虛擬實境產品，特規劃智慧科技、精密工業、尖端醫療保健、台灣精選、時尚生活及美妝、魅力台灣等6大產業主題，並設立台灣精品館、國家防疫館、彰化水五金協會專館及南科醫療器材產業專館、蘭花產業專館、臺灣時尚機能紡織品專館及台灣商品行銷中心等10個主題館。

外貿協會動員轄下新德里、孟買、清奈及加爾各答等4個駐外單位，克服印度疫情的限制，積極的洽邀與我國企業合作或採購我國產品有興趣的220家當地買主參與洽談，如印度上市企業Kamdhenu Group、大型工程公司McNally Bharat Engineering Company Ltd.及知名醫材進口商BPL Medical Technologies等243家企業，與我國120家企業，進行733場次洽談。其中買主擬採購品項以機械設備、醫療器材、資通訊產品及水五金等為主，商機可期。

本次展覽亦安排豐富的周邊活動 ，共有「台灣精品產品發表會」、「台灣商品行銷中心產品發表會」等2場線上產品發表會，以強化印度企業對我國優質產品的認識。此外另辦理「臺灣醫療照護及智慧醫療研討會」，針對我國醫療照護及最新醫療科技與印方交流，增加未來合作機會。

攜手金漫獎得主 繪騎幻印度旅程

貿協同時也發表首部以新南向市場印度為主題的漫畫–《騎幻印度旅程》，攜手國內知名漫畫家阮光民老師(兩屆金漫獎得主)所打造。阮光民老師擅長以寫實的畫風，多部作品如《用九柑仔店》、《東春華理髮廳》皆被改拍成電視劇集。在視覺影像溝通的今日，透過漫畫的方式，用軟性手法將印度的風土人情及商務知識，以漫畫故事方式呈現。

貿協表示，漫畫故事本身是基於真實案例改編，主角透過貿協拓銷業務服務，成功進入印度電動車市場，並在2018年印度臺灣形象展開花結果。希望透過主角拓銷印度的這個奇幻旅程，經歷各種際遇，讓讀者了解若要深耕市場，惟有融入當地文化為先，全書深入淺出地為國人揭開印度神秘的面紗。

線上臺灣形象展系列由國際貿易局及外貿協會主辦，協助我國企業打破疫情移動的限制，「2020年線上臺灣形象展」系列活動今年已全數辦理完畢，向隅的企業明年請持續鎖定外貿協會網站，以取得最新活動資訊。

(旺報 )