美國11月零售銷售數據翻黑、下降1.1％，低於市場預期，顯示新一波疫情對實體經濟造成的打擊不僅還沒結束，甚至有日趨嚴重的狀況，不過，美國國會目前就每周補貼每個家庭300美元以及薪資保護計畫(PPP)達成共識，讓市場抱持希望，加上聯邦公開市場委員會(FOMC)將召開今年最後一次利率決策會議，市場靜待結果，盤前美股期指平盤震盪。美股周三(16日)開盤下跌3.29點、以30,196.02點開出。

截至台灣時間16日晚間10點35分，道瓊指數下跌15.36點或0.051%、暫報30,183.95點；標普500指數下跌1.74點或0.047%、暫報3,692.88點；那斯達克指數上漲6.42點或0.051%、暫報12,601.48點；費城半導體指數下跌7.91點或0.29%、暫報2,766.89點。

4大科技巨頭開盤表現除亞馬遜之外皆下挫，電動車大廠特斯拉股價下跌9.88美元或1.56%、暫報623.37美元。台積電ADR股價下跌0.75美元或0.71%、暫報104.34美元；聯電ADR股價下跌0.055美元或0.69%、暫報7.88美元。

外界認為，Fed不太可能再把利率再往下調整，但有機會擴大購債計畫，加上美國經濟活動明顯受到新一波疫情來襲，導致美國11月零售數據翻黑，美國經濟復甦前景不明，市場期待Fed繼續推出更大的刺激政策。

此外，美國國會兩黨議員提議將 9080 億美元的刺激經濟法案拆分，一部分為7480 億美元用在疫苗分發與失業救濟補助，另外的1600 億美元為州政府與地方政府支持法案，以及企業責任保護，希望這筆市場已經等待許久的紓困案能趕快過關，日前美國股神巴菲特也稱美國面臨經濟戰，呼籲美國國會趕快協助美國中小型企業度過經濟寒冬。

(中時新聞網)