大馬美女鋼琴家李元玲堪稱是人生勝利組，不只出身富貴，還擁有英國伯明罕音樂學院音樂學士的高學歷，連外貌也相當亮眼，時常在社群網站PO出辣照與粉絲同歡，IG吸引超過177萬人追蹤，人氣超夯！只是她今（16日）就因為一張裙底走光照遭網友批評，罕見火大PO文：「吵死了，可以了嘛這樣？」

李元玲日前與平日一樣，上傳性感爆棚的美照與網友分享自己的好身材，未料其中一張照片卻意外引來網友爭議。原來在照片中她懶理穿著爆乳洋裝裙子太短，直接蹲下自拍導致裙下春光全都露，豪放之舉也惹來網友質疑尺度太過頭。

李元玲怒刪走光照：吵死了！（取自東網）

對此，一向高EQ的李元玲也難得動怒，直接刪掉惹議的走光照，並留言：「吵死了，可以了嘛這樣？」想不到網友動作比她更快，早就將照片備份截圖，同時也不忘留言安慰李元玲「太可惜了，其實也沒什麼問題吧」。

還有網友忍不住為李元玲叫屈，表示李元玲那張裙底走光的照片，其實相較於2天前的內衣照已經保守許多，不解酸民在激動什麼？

(中時新聞網)