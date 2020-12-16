日本傳奇AV女優上原亞衣2016年閃電退出成人片領域，讓許多男性粉絲心碎喊可惜，從入行到引退短短5年，就創下各項傲人成績，其中曾拿下AV界奧斯卡「FANZA成人獎」最佳女優和最暢銷成人片冠軍；上原亞衣轉型成YouTuber後，不時地分享過往秘辛，近日更親揭入行契機，還透露曾經想放棄。

上原亞衣褪下傳奇女優的光環後，改當YouTuber人氣依然超旺，她的頻道吸引超過60萬人追蹤，也嘗試拍攝各種不同種類的影片；近日她在自己的頻道節目聊到，18歲在讀專門學校時需要錢，於是想要靠著打工賺錢，原本有被推薦到酒吧工作，但她認為18歲不能喝酒。

上原亞衣轉型成YouTuber後，不時地分享過往秘辛，近日更親揭入行契機，還透露曾經想放棄。(圖/ 摘自上原亞衣YouTube頻道)

朋友建議去酒吧打工的意見不被採納後，又隨口問「那妳要不要拍AV」，當時上原亞衣也有注意到性感女團「惠比壽麝香葡萄」，因此就決定試試看，就在18歲那年把拍AV當打工，輕鬆地踏入AV界。不過，上原亞衣提到其實最初有想放棄的念頭，卻默默地拍下去。

當她從專門學校畢業，在就職工作和拍AV中，她毅然決然選了後者，因為那時候的她在AV界已有名氣，她心裡認為「乾脆以第一為目標」，就這樣繼續下去；後來獲得多項AV界的大獎後，無預警閃電宣布引退，在事業最顛峰時離開，令不少粉絲感到遺憾。

(中時新聞網)