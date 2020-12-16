鄧倫在《陰陽師：晴雅集》飾演武士博雅。（Netflix提供）

趙又廷、鄧倫主演，郭敬明執導的華語奇幻電影《陰陽師：晴雅集》16日宣布明年賀歲檔期上架影音平台Netflix播映，本片改編自日本知名作家夢枕貘的《陰陽師》小說，並找來科幻電影《末日列車》的頂尖特效團隊助陣，打造出瑰麗且充滿神秘色彩的世界觀，準備刷新全球觀眾對東方古典奇幻電影的新定義。

曾以《艋舺》、《三生三世十里桃花》圈粉無數的趙又廷，這次在《陰陽師：晴雅集》裡飾演陰陽師晴明，與「演技王」鄧倫飾演的武士博雅聯手組隊，以對抗惡鬼、保護世人為己任。趙又廷自爆為準備這個角色，特地把原著小說和日版電影都重新看遍，打造出更加古靈精怪的晴明，2位男神首度搭檔勢必成為粉絲熱議話題。

趙又廷表示：「為了準備晴明這個角色，我重看了遍原著小說和日版電影，因為經典印象不可超越，所以要另闢蹊徑。最終經過與導演的調整，我們找到了一個古靈精怪、腹黑的晴明，加上嚴格的武術訓練，希望帶給新觀眾、老粉絲嶄新的體驗。」

導演郭敬明則說：「很開心也很激動《陰陽師：晴雅集》即將與全球觀眾見面。夢枕貘的原作是非常具有東方古典美學的一部小說，如何和主創團隊一起，從各個方面，把這麼一個神秘、典雅又充滿了危險和挑戰的東方世界從文字變成視覺，是這次最大的收獲。」

飾演博雅的鄧倫則補充：「我所飾演的博雅是個表面驍勇善戰但其實思維簡單的人，和晴明之間既有殺母之仇又有共同磨難的英雄相惜，這兩個角色間的愛恨糾葛影響著博雅性格的重大變遷。印象最深刻的是一場博雅與晴明的打戲，連續拍了十天沒有替身，戲內外我們都因互相支持到最後產生了濃厚的兄弟情。」該片明年2月5日上架Netflix。

(中時 )