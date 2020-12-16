南區國稅局表示，依納稅者權利保護法(納保法)第4條及同法施行細則第3條規定，申報戶按財政部公告當年度每人基本生活所需費用金額乘以納稅者本人、配偶，及受扶養親屬人數計算之基本生活所需費用總額，超過依所得稅法規定可減除之免稅額及扣除額(包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額)合計數之差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除，以符合納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴之基本生活所需之費用，不得加以課稅之意旨。

而有關109年度每人基本生活所需之費用金額，財政部依納保法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年(108年)每人可支配所得中位數302,887元，按該中位數之60％訂定109年度每人基本生活所需費用金額為18.2萬元，較108年度之17.5萬元，增加7,000元，為歷年來最大調幅。

南區國稅局指出，根據財政部統計，預估受益戶數為205萬戶(較108年度增加27萬戶)，減稅利益為96.57億元(較108年度增加25.51億元)，換言之，所有民眾於明年5月申報109年度綜合所得稅時即可適用該新減免新規定。

(工商 )