大陸復星醫藥表示，已經和德國生技公司BioNTech達成疫苗購買協議，購買量至少為1億劑。

德國之聲報導，雖然中國大陸已經迅速研發了國產疫苗並加快生產，但是中國醫藥企業同時也在尋求同外國疫苗研發企業的合作，向中國這個全世界人口數量最多的國家提供新冠疫苗。

上海復星醫藥集團今天對外表示，該公司已與德國BioNTech公司達成協議，旨在確保中國疫苗 "供應充足"。復星醫藥對外發佈的公告顯示， 根據供貨協定供應的首批5000萬劑新冠疫苗產品的預付款為2.5億歐元，其中1.25億歐元於2020年12月30日前支付，餘額於產品在中國大陸獲批上市後支付。

路透社報導稱，在BioNTech研發的mRNA新冠疫苗產品獲得中國大陸上市批准且其他條件滿足的情況下，BioNTech承諾于2021年向中國大陸供應不少於1億劑新冠疫苗產品。

復星週三醫藥H股盤初曾漲逾2%，觸及36.95港元；A股亦升逾2%。德國BioNTech和美國輝瑞公司聯合推出的mRNA疫苗已經在美國、英國和新加坡等國獲得批准。

mRNA疫苗引入編碼疾病特異性抗原的mRNA，利用宿主細胞的蛋白質合成機制產生抗原，從而觸發免疫反應。在人體內，這些外來抗原的產生為免疫系統識別和記憶這種病毒抗原做好了準備，可以抵禦未來由相同抗原引起的病毒感染。

(中時 )