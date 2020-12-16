為搶奪5G市場地位，最新消息指出，芬蘭電信巨頭Nokia執行長表示，該公司為了重拾5G通訊的「領導地位」，將對該技術進行大量投資，並暫時犧牲行動網路業務短期的利潤，預計該公司明年行動網路事業的營業利益率將降至「零」。

根據美國財經媒體報導，Nokia為開發更具競爭力的5G產品，預計其行動網路業務的利潤在明年將會是「零」。執行長Pekka Lundmark表示，他們在5G產品研發方面，投入了大量資金，以至於為達長期目標，而犧牲了短期的利潤。Lundmark並透露，Nokia自2019年1月以來，已將其5G研發預算增加了40％，該公司將會竭盡所能地重拾5G通訊的「領導地位」。

Nokia聲明指出，該公司目前正研發「開放式無線電接取網路」（Open RAN）架構及「無線接取網路」（RAN）的產品。Open RAN網路架構可讓營運商使用不同供應商的設備；RAN則能在通用的硬體上作為軟體使用。

Nokia也表示，該公司明年的整體前景沒有改變，預計到2021年，公司的整體業務利潤率（不包括重組成本等項目）將達7％至10％。

報導並提到，Lundmark曾表示，他已準備好犧牲短期利益，以挽回Nokia在5G市場持續流失的市占率，該公司目前在5G網路設備合約量上正處於落後狀態。日前，在爭取成為美國行動網路營運商威瑞森無線（Verizon）的競標中，Nokia輸給了南韓三星。

(中時新聞網)