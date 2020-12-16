莉莉艾斯佩飾演年幼的黛安娜。（華納兄弟提供）

電影《神力女超人1984》於17日全台上映，在全新的故事篇章中，影迷有機會在電影開頭一睹「神力女超人」黛安娜成長過程。電影一開始，可見到年幼的黛安娜參與一場盛大的亞馬遜賽事，挑戰各式各樣的體能項目，精彩刺激的15分鐘開頭，全部以IMAX機器拍攝，賽事畫面結合力與美，令許多觀眾感到熱血又震撼。

蓋兒加朵（Gal Gadot）表示，她每次看到電影的開頭，總是會激動地流下流淚，她相信只有真正在視覺上看到某些人事物後，才能真實達成自己的夢想。對於小男孩來說，很幸運地，一直以來都可以透過電影體驗自己是主角，知道自己是強壯的，並且可以拯救世界，但是小女孩並沒有這樣的代表人物。蓋兒加朵認為這很重要，尤其她又是兩個小女孩的媽媽，要向她們展示自己的潛力，這並不意味她們必須很會運動或是身體非常強壯，但可以鼓舞她們成為強大、獨立、優雅的女性。

電影中，黛安娜在電影一開始，回憶起年幼的她參加亞馬遜運動會，當時的她根本無法想像任何近似於人類的存在，更不用說現代文明的1984年，她年紀雖小但志氣高，渴望證明自己的能力給母親看，還有她的阿姨—偉大的亞馬遜戰士安提奧佩，以及天堂島的其他人。她在運動會與最精良的選手較勁，比賽跑步、攀爬、騎馬和更多項目，有許多看起來難以置信的壯舉，並透過這場盛事展示運動家精神。然而，儘管她無所畏懼且表現令人刮目相看，但關於「贏」的意義，她仍然懵懂，也還有很多東西得向長輩學習。

導演派蒂珍金斯親自從全球挑選了242位女演員、特技演員、運動員及馬術技師演出亞馬遜族人。主演比賽場面的是羅蘋萊特及康妮尼爾森，她們兩位回鍋演出安提奧佩及希波呂忒，同戲的還有莉莉艾斯佩，飾演年幼的黛安娜。艾斯佩是出色的障礙賽騎手，年紀輕輕但馬術功夫精湛，在其他項目的比賽也接受接受吊鋼絲訓練、精進泳術及水上踩滾木的技能。

派蒂珍金斯日前也提到，電影開頭的亞馬遜場景是上一部電影想拍卻來不及訴說的故事，她很興奮能在《神力女超人1984》拍攝並呈現出如此盛大精彩的畫面。片頭15分鐘精彩的亞馬遜賽事完全是以IMAX機器拍攝，製片查爾斯羅文表示：「這總是很令人興奮，因為它會真正令人嘆為觀止，而且是當今電影業中最能打造出沉浸式體驗的媒介之一。」

(中時 )