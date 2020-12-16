男女朋友交往時，有許多「禁忌」絕對不能觸碰，尤其「前女友」這三個字更是地雷，不久前才有一名男子與女友激戰，不小心叫錯名字，結果下場超慘烈，現在有一名男網友，上網發文求救，連續兩天將女友名叫成前女友，到底該怎麼補救。

男網友在論壇PTT上發文求助大家，表示日前與女友在租屋處聊天時，不小心叫成前女友名字，當天半夜發現女友在偷偷哭泣，因為覺得相當心疼，於是隔天起床，先是準備女友愛吃的料理，好好安撫她一番。

中午吃完飯後，男網友貼心的載女友去上班，抵達目的地後，想說問女友要不要喝飲料，順便去幫她買，想不到這時又再度叫成前女友名字，男網友無奈嘆，因為兩任女友都同姓氏，所以連續兩天口誤，但現在女友氣炸，因此問網友們有沒有平息怒氣的方法。

男網友求救文讓一票人笑翻，直說短時間連續兩次沒救了，狂虧「就叫你都叫寶貝了吧」、「我都叫暱稱啦，不小心叫錯死刑」、「我前女友也常叫錯，最後分了，給你參考」、「你是不是想分手」、「寶貝超好用的，真心推薦不要叫名字」、「你哪天被綠了也不意外」。

(中時新聞網)