今年初爆發新冠疫情，讓原本就相當脆弱的全球經濟步入衰退，然而，各國積極救市，啟動史上難得一見的寬鬆政策，導致現金資產實際貶值程度超乎預期，不少投資人就把目光擺在加密貨幣身上，其中最知名的莫過於比特幣(Bitcoin)，16日晚間比特幣急漲6%正式衝破2萬美元關卡。

比特幣早在先前就一度挑戰歷史高點19829美元，但隨後迎來一波賣壓，讓比特幣價格一度跌回1萬6美元關卡區間，有專家警告，近期暴漲已導致比特幣被大量超買，預計很快會跌回12000至14000美元間。

然而，比特幣短期內迅速站穩腳步，台灣時間16日晚間9點半後，比特幣價格急升，不僅超越前高，甚至突破2萬美元關卡，讓加密貨幣市場再度刷新紀錄，也成為今年繼負油價、美股創新高，以及美元指數崩跌、黃金一路從一盎司1200美元衝至2000美元，2020年再度寫下的驚奇紀錄。

截至台灣時間晚間10點55分，比特幣價格上漲1278.8美元或6.20%、暫報20622.9美元，先前最高更是來到20794.0美元，市值遠超3600億美元，為全球規模最大的加密貨幣。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認錯日前也認錯，他可能遺漏一些資訊，並邀請其他人提供意見，因為他無法想像央行、大型機構投資人以及跨國大型企業使用比特幣，但只要他對比特幣判斷有誤，若比特幣真的可以成為1種貨幣，希望有人可以指正。

(中時新聞網)