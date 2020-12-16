華航班機新塗裝引起民進黨不滿，打算要求行政院各部會有重大政策須先向中常會報告，擺明要「以黨領政」。民進黨政府一面高喊「民主人權」，卻一步步走上「統治威權」，有如開車猛打右燈，方向盤卻一路左轉，根本說一套、做一套，如今連演都懶得演，甚至不想再演，「反正我就一黨獨霸，嘸你是欲安怎？」

政治學所謂「威權主義政體」，係指介於極權獨裁與民主政體之間的一種政體，實行有限度的民主，可能是極權主義鬆動的國家，也可能是民主化退潮下，回到威權政體。不幸的是，台灣號稱自由民主，但民進黨政府近年的作為卻走向威權，斑斑可考，且罄竹難書。

包括獨立機關不獨立，因此監委可以恣意彈劾不聽話的司法官；促轉會、黨產會可以強奪政黨、社團財產；中選會可在選舉罷免期間打壓在野陣營；NCC可以配合上意關中天新聞，連新聞台移到網路都打算立法追殺到死，扼殺新聞自由。

此外，立國安五法及反滲透法箝制思想自由，藉「打假訊息」迫害人民言論自由，查禁童書限縮出版自由，卡管案侵犯學術自由，藉防疫扼殺小明們的人權自由，遽然開放萊豬剝奪百姓不願誤吞瘦肉精的食安自由。種種作為，無一不是以政治霸凌百姓，假法治走向威權。可怕的是，這些作為都非過去式，而是現在進行式。

如今民進黨又意圖「以黨領政」，走回自己過去強力批判、抗爭的舊國民黨做法。而威權時代的舊國民黨，只敢由黨籍政務官向中常會報告重大政策方針；如今號稱民主時代的民進黨，以其獨霸專橫的作風，難保不會「綠出於藍」，即使非黨籍政務官，甚至事務官，只要一聲令下，都得乖乖赴中常會報告？

執政黨與行政部門的政策溝通，不能透過事先黨政協商或行政立法座談等方式進行，非得由官員赴中常會報告、聽令？難道民進黨統治下的行政中立100％只是口號，一切施政非得貫徹政黨意志，落實黨即政府、國家，才是「民主」與「進步」？

(中時 )