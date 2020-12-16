資深媒體人狄志為，除了既有的經紀工作外，更是各大談話節目的熟面孔；身兼多重身分的他，更是忙得不可開交。先前他曾透露自己長期受到怪病所擾，不僅身體左半邊有麻痺的狀況，今年健檢時更被醫生警告必須安排檢查，排除罹癌的可能。

身體頻頻出狀況，也讓狄志為問自己，有必要把自己弄得這麼忙嗎？僅管每月收入高達6位數，但光是孩子的教育費、父母孝親費、房貸等等，生活上種種開銷讓他直呼養家其實不太夠。

除了左半邊麻痺外，還有耳鳴的狀況，這些久治不癒的病，一直困擾著他；今年健康檢查又被檢查出甲狀腺有結節，為此醫生甚至要他去仔細檢查，看有沒有甲狀腺癌。

狄志為也說，醫生要他要放鬆身心，但身兼數職的他實在分身乏術，他只能安慰自己「至少我要確定我不會死就好」。對於未來，他自己希望自己能進修一些語言、學些樂器，讓自己身心狀態能真正放鬆。

(中時新聞網)