美國在台協會（AIT）處長酈英傑一行人，16日拜會台中市府，台中市長盧秀燕當面表達，台中市議會、台中市民、大學民調都反對萊豬進口。盧秀燕16日最新的網路聲量為70.32%，已蓋過台北市長柯文哲2.36倍。

盧秀燕16日當面向來訪的酈英傑直言，台中市議會、市民拒絕萊豬，且根據台中市《食安自治條例》規定，萊劑必須零檢出。該消息傳開後，網友們一面讚盧秀燕「有種」，這次盧秀燕的表態似乎深得網友的心。

根據臉書粉專「聲量看政治」所作調查，依兩大即時聲量指標分析，盧秀燕開槓AIT、拒絕萊豬進口後，盧秀燕聲量為70.32%，大勝柯文哲的29.68%，盧秀燕的聲量是柯文哲的2.36倍。

盧秀燕開槓AIT，擄獲了藍營網友與支持者的正面聲量，不過也迎來反對者批評的負面聲量；柯文哲雖然是持續在社宅與中天議題，以及莫斯科芭蕾舞團團員確診一事對抗中央，不過聲量仍欲振乏力，大輸盧秀燕。

盧秀燕16日當面向美國在台協會（AIT）表達台中市民反對放寬含萊劑豬肉進口的立場。AIT發言人孟雨荷則發聲明表示，「政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的」；孟雨荷強調，美方相信美台堅實的貿易關係，將讓雙方都能從中受益。

【盧秀燕開槓AIT 聲量狂勝柯文哲2.36倍】 根據近4個小時，綜合新文易數的即時新聞社群聲量、#GoogleTrend 各項指標，可以發現在與美國在台協會... 由聲量看政治發佈於 2020年12月16日 星期三

(中時新聞網)