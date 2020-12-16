原訂11月舉行的瑞典5G頻譜拍賣，由於瑞典郵政及電信總局（PTS）於今年10月下旬時宣布，華為、中興通訊等禁止參與5G頻譜拍賣，後來因華為提告，一度被當地法院發出臨時禁令，但最新消息指出，經過相當於高等法院的瑞典上訴法院裁決後，允許重啟5G頻譜拍賣，認定PTS有權繼續執行有關華為及中興的禁令。

根據《路透》報導，瑞典的5G頻譜拍賣原訂於11月舉行，但因瑞典法院11月上旬發出的臨時禁令，連帶地讓頻譜拍賣也被暫停，經過瑞典上訴法院的裁決，主要是允許PTS能夠在「不久的將來」就能舉行頻譜拍賣，而這也代表PTS有關華為及中興的禁令，也會跟著一起適用。現

瑞典上訴法院表示，新的5G技術可望為整個社會帶來更大的益處，也能加強企業競爭力，因此5G的延遲，對瑞典企業競爭力有很大的損害，也對其造成負面影響的風險。

PTS曾強調，排除華為及中興的決定，是基於瑞典軍方及國安局（SÄPO）的評估，華為也因此採取法律行動，提出告訴。而針對今天瑞典上訴法院的裁決，華為仍可以繼續上訴。

(中時新聞網)