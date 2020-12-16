英國政府發布了《能源白皮書》(Energy White Paper)，擬定了為期10年的清潔能源轉型計畫，希望能在2050年達到全英國零碳排放的目標。白皮書另外特別提到「核能也是清潔能源」，英國政府願意投資核電廠的興建，以及開發新的核電科技。

英國商業和能源部長阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma）說：「今天的計劃確立了一個決定性的永久轉變，我們將從原本對化石燃料的依賴，轉而走向更加清潔的能源，這將使我們英國走在全球綠色工業革命的最前沿。」

白皮書提到，英國政府將在未來10年採取重要具體措施，以減少工業、交通運輸和建築物的碳排放量2.3億噸。汽油為燃料的車輛將逐步退出道路，這一系列的改革將是數十萬個新的綠色產業工作。

其中也有幾項提到核能。比如「政府考慮在國會會期結束前，投資至少1座核電廠，比如與法國電力公司就薩福克的辛茲威爾-C核電廠(Sizewell C)進行談判，如果項目順利進行，將可在建設和運營期間，創造成千上萬的新工作。」

能源白皮書也提到「繼續與能源開發商一起合作，提供新核電廠的融資方案，包括受監管的資產基礎（RAB）融資模式...」

規畫中的威發·紐迪核電廠概念圖。(圖/地平線核能)
規畫中的威發·紐迪核電廠概念圖。(圖/地平線核能)

此消息一出，英國的核能開發商地平線核能(Horizon Nuclear Power)表示樂觀其成，因為該公司原本的威發·紐迪（Wylfa Newydd）核電計畫，在日本日立公司抽手後陷入危機，他們表示希望英國政府提出們新的融資方式，這非常重要，也非常急切。

英國威爾斯安格西島(Anglesey)的國會議員維吉妮亞‧克羅斯比(Virginia Crosbie)說，她期望能源大臣協助威發·紐迪核電廠設在安格西，以解決島上的供電問題與優質就業機會。

她說：「日立在今年09月退出英國核能事業，確實令人灰心，所幸如今能源白皮書清楚地表明，核能是英國政府到2050年實現零碳淨排放的重要力量。」

文章來源：Government sets out plans for clean energy system and green jobs boom to build back greener

文章來源：Wylfa Newydd developer wants 'progress' on nuclear funding as UK Government publishes Energy white paper

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(中時新聞網)

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