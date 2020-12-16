英國政府發布了《能源白皮書》(Energy White Paper)，擬定了為期10年的清潔能源轉型計畫，希望能在2050年達到全英國零碳排放的目標。白皮書另外特別提到「核能也是清潔能源」，英國政府願意投資核電廠的興建，以及開發新的核電科技。

英國商業和能源部長阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma）說：「今天的計劃確立了一個決定性的永久轉變，我們將從原本對化石燃料的依賴，轉而走向更加清潔的能源，這將使我們英國走在全球綠色工業革命的最前沿。」

白皮書提到，英國政府將在未來10年採取重要具體措施，以減少工業、交通運輸和建築物的碳排放量2.3億噸。汽油為燃料的車輛將逐步退出道路，這一系列的改革將是數十萬個新的綠色產業工作。

其中也有幾項提到核能。比如「政府考慮在國會會期結束前，投資至少1座核電廠，比如與法國電力公司就薩福克的辛茲威爾-C核電廠(Sizewell C)進行談判，如果項目順利進行，將可在建設和運營期間，創造成千上萬的新工作。」

能源白皮書也提到「繼續與能源開發商一起合作，提供新核電廠的融資方案，包括受監管的資產基礎（RAB）融資模式...」

規畫中的威發·紐迪核電廠概念圖。(圖/地平線核能)

此消息一出，英國的核能開發商地平線核能(Horizon Nuclear Power)表示樂觀其成，因為該公司原本的威發·紐迪（Wylfa Newydd）核電計畫，在日本日立公司抽手後陷入危機，他們表示希望英國政府提出們新的融資方式，這非常重要，也非常急切。

英國威爾斯安格西島(Anglesey)的國會議員維吉妮亞‧克羅斯比(Virginia Crosbie)說，她期望能源大臣協助威發·紐迪核電廠設在安格西，以解決島上的供電問題與優質就業機會。

她說：「日立在今年09月退出英國核能事業，確實令人灰心，所幸如今能源白皮書清楚地表明，核能是英國政府到2050年實現零碳淨排放的重要力量。」

(中時新聞網)