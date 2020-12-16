當音樂老師遇上頑固的22號靈魂，兩個原本不相干的靈魂將展開生命冒險旅程。（迪士尼提供）

皮克斯創意執行長彼特達克特。（迪士尼提供）

皮克斯工作室花4年半打造動畫片《靈魂急轉彎》將在耶誕節上映，該片由皮克斯創意執行長彼特達克特（Peter Docter）繼奧斯卡得獎電影《腦筋急轉彎》後，最新執導力作。電影講述自我探尋，重新找到生命意義與價值，更完美結合爵士樂，讓觀眾更為投入、感動。

他分享，自己執導的動畫電影很多都是來自他的經驗，包括《腦筋急轉彎》是女兒青少年時期的自我探索、《天外奇蹟》的忘年之交則源自於他童年時期的某段記憶，《靈魂急轉彎》裡靈魂被重新形塑的「投胎先修班」，則是來自他兒子的啟發，「我的兒子今年已經23歲，他在嬰幼兒時期就已具備獨特的個性，我一直認為我們的個性是與社會互動衍化而定型，但很明顯的，從我們出生那刻起，就有特殊的性格和才能相隨」。

彼特達克特表示，所有的故事不是突然「啪」一聲就從天上掉下來，他10歲立志要當動畫師時，當時他真的相信《小飛象》就是突來的靈感。後來進了皮克斯，很快就發現其實不然，《靈魂急轉彎》幾乎花了一半的時間在創造角色、討論劇情，隨著劇情更深入，也啟動了編劇及動畫師內心更深層的感動及探討。

許多的創意都源自於獨特的想像和對事物抱持著好奇心，彼特表示，通常製作一部電影，皮克斯一定把觀眾放在優先考量的位置，接著所有動畫師都會問自己：「你最想要看到什麼東西動起來？」因為想看到怪獸生動的演出，所以有了《怪獸電力公司》，這次想知道靈魂的模樣及本質，才創作了《靈魂急轉彎》。

《靈魂急轉彎》劇情敘述喬賈德納是位任職於紐約公立學校的音樂老師，他一生最大的夢想，就是與爵士女伶同台表演，終於有一天，他獲得了這個機會，在準備大顯身手時，意外卻發生了。他的靈魂出竅，來到了「靈魂先修班」，卻遇到了死都不願意重新回到人世的22號靈魂，為了讓自己重返人間，喬必須與22號展開一段自我探尋的旅程，並重新找到生命的意義與價值。

對於電影的宗旨，彼特達克特說：「這是給那些認為必須達到了不起的成就來證明自己價值的人，其實你們不用那麼做，當然努力是一定要有的，但每個人都值得被愛、被接納，這是生而為人的權利。」《靈魂急轉彎》將在25日耶誕節全台上映。

(中時 )