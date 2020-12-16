高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩，12日就收到高雄市警察局的「查水表」通知書，要他準備相關證明資料前往說明。(台中市議員羅廷瑋提供)

長期關注萊劑肉品問題的前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩疑似因為多次對外發表萊劑毒性以及其對人體的影響，且堅決反對萊豬進口台灣，遭政府「查水表」。對此，台南市議員謝龍介質疑，蔡政府到底是在害怕什麼？並針對政府強硬進口萊豬痛批，「真把台灣人當盤子？」

謝龍介16日晚間在臉書上表示，弘一大師有言：「內不欺已，外不欺人」，只會說自己才對的政府，是不會帶給人民安居樂業的生活。昔秦二世有趙高指鹿為馬，今有民進黨剷除異己手段齊發，蘇醫生本其專業良心，就被查水表，一個小民需要政府，動用國家機器來對付，他質疑，「試想，蔡政府，到底是在害怕什麼？到底急什麼？」

謝龍介指出，盧秀燕市長與AIT處長會面，當場表達反對萊豬進口，勇敢的讓國際聽見台灣人民的聲音，反觀蔡政府的行政團隊，卻忙著為萊豬擦脂抹粉，只顧官位不顧百姓死活，這樣的執政黨，搞得民不聊生，「這口氣， 您吞的下去？」

謝龍介強調，問題背後的問題，才是真正的問題，台灣豬不能吃萊劑、台灣人卻可吃萊豬，真把台灣人當盤子嗎？

網友們也留言回應，「到底是選擇忘記？還是害怕想起？台灣又要回到白色恐怖時代了嗎？」、「居然還很故意的挑在聖誕節晚上10點到警局約談，擺明在欺負人嘛」、「誇張至極」。

(中時新聞網)