18歲美國歌手怪奇比莉(Billie Eilish)的紀錄片《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》將於明年 2 月 26 日全球同步上線。知名導演R.J. Cutler,透過整整一年的時間走入怪奇比莉 的日常生活,並同步見證這位有著「全球超級新人」之稱的樂壇傳奇,剖析她的首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》如何一舉改變她的人生。

本紀錄片收錄了來自怪奇比莉內心最深處的真情分享,僅僅17 歲的她,在一夜成名後一舉一動都備受關注,鎂光燈前後的所有經歷是如何影響她的成長過程、與她獨特的人生觀也有著密不可分的關係。最新的官方預告也大方釋出首次公開的珍貴影像紀錄,包括怪奇比莉與父母、哥哥 FINNEAS的生活日常及成長片段。

今年滿 18 歲的怪奇比莉,自 2016 年發布首張單曲出道,至今已獲得 5 座葛萊美大獎、共 19 首音樂作品入選 Billboard Hot 100 單曲排行榜、社群媒體坐擁驚人的 1.37 億粉絲、影音作品串流點閱高達 550 億次。《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》將於明年 2 月 26 日在 Apple TV+ 獨家上線。

(中時 )