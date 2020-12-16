Netflix今（16日）宣布將製作90年代日本經典漫畫《幽遊白書》真人版影集，該漫畫由日本知名漫畫家冨樫義博所著，故事融合奇幻冒險與熱血格鬥等元素，廣受全球青少年喜愛，更幫助日本少年漫畫成功打進歐美市場，成為許多西洋動漫迷的入坑之作。

真人版《幽遊白書》影集確定由曾參與《AV帝王》的坂本和隆擔任本劇執行製作，並由製作公司ROBOT負責製作，坂本和隆表示：「《幽遊白書》是我那個時候的當紅漫畫，並且跟著這部作品長大，那個時候所帶給我的震撼與熱情，到現在回想起仍舊記憶猶新！」，加上製作公司ROBOT近期推出的漫改真人日劇《今際之國的闖關者》在全球皆獲得好評，讓不少粉絲期待童年經典動漫躍上螢幕。

《幽遊白書》1990年開始於《週刊少年Jump》開始連載，並曾推出動畫影集及兩部電影，廣受動漫迷推崇，與《七龍珠》和《灌籃高手》並列為1990年代《週刊少年Jump》三大代表漫畫。故事講述14歲少年幽助因一場車禍事故，被任命為解決與妖怪案有關的靈界偵探，而發生一連串穿梭於人間、魔界與靈界的故事。

拍攝真人版的消息一出，日本推特上的討論度瞬間爆表，特別是劇中最為經典的反派角色「戶愚呂兄弟」火速衝上推特熱搜榜，由於兩人的身形差異實在太大，完全無法想像有真人能夠演出，因此演員人選就成為粉絲熱議話題，甚至有歐美粉絲跨海許願「拜託找彼特丁拉基（Peter Dinklage）來演！」，讓全球粉絲一致敲碗期待卡司陣容，但也有不少粉絲幽默感嘆「這下冨樫又有理由繼續拖稿《獵人》了」。Netflix原創影集《幽遊白書》將於Netflix全球獨家播出。

(中時 )