頭髮對外型的影響有多大？濃密蓬鬆又柔順秀髮，不只為顏值加分，更顯得年輕，本期將來解析正確頭髮護理技巧，一起養成無齡感的少女髮質。

第一步：洗出健康頭皮

最直接的頭皮調理方式，即是日常正確洗頭。常見的錯誤行為，如：頭皮清潔不完全、搓揉過度、水溫過燙、洗完不吹乾和用錯洗髮精等，都會破壞頭皮環境。建議減少使用含有矽靈的產品清洗頭皮，和保養皮膚一樣，選擇符合自身頭皮狀況的洗髮精，並針對季節變換。

第二步：善加按摩解頭皮壓力

頭皮鬆垮、稀疏等問題，主要歸究到頭皮狀態。因頭皮血液不循環，血液沒辦法將足夠養分送至頭皮，使得膠原蛋白流失、毛囊不健康，長出來的頭髮結構不完整，就會有頭皮老化、稀疏、灰暗等問題。特別是現代3C族容易因長時間用眼過度，導致循環變差，頭皮也跟著緊繃、代謝不良。除了改善生活狀態，還可以運用頭皮護理產品紓壓，如：頭皮精華、按摩精油等提高修護效能，搭配頭部按摩，增進頭皮活絡。

採訪撰文／葉宥含

(本文摘自《美麗佳人》2020.12)

《美麗佳人》2020.12

(中時新聞網)