揪斗，先別轉台，給自己一篇文章的時間，或許能靠近財務自由更近一點。別讓貧窮限制了想像，就算不是幸運的受精卵，只要有心，人人都有實踐財務自由的可能。

這個世界上，分成兩種人：一種是愛錢的人，一種是沒那麼愛錢的人。哲學家培根說過，「金錢是最好的僕人，也是最糟的主人。」不能光把賺錢當做抓神奇寶貝練等，也不能光憑精神勝利法先覆蓋一張「我就廢」結束這一回合，我們都應該鼓勵自己，更理性地去思考自己和金錢之間的關係，不卑不亢地和它做朋友。

立定目標：大家一起 FIRE！

近年，美國風行起「FIRE」運動，意即「財務自主，提早退休」（Financial Independence, Retire Early），強調無論來自哪行哪業，屬於哪種收入等級，人人都有機會藉著「謹慎理財、好好投資」，達到「不用工作、擁有充足被動收入足以支付生活開銷」的狀態。

熱衷 FIRE 之道的人，許多並非傳統觀念裡的「退休族」，反而多半是思考著「我要一輩子領死薪水、每天在辦公桌前虛耗等下班嗎？」的青年世代。他們冀求早日掌控財務，拿回人生最珍貴的資源─時間。越早達到財務自主，越早擁有生活的自由與彈性。比起落入「賺不夠」的焦慮，這樣的心態著重的是賺到「足夠多」的錢就好。

採訪撰文／魯編

(本文摘自《美麗佳人》2020.12)

《美麗佳人》2020.12

(中時新聞網)