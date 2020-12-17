睽違十多年因金馬獎再度訪台的白靈，所到之處莫不造成旋風。她堪稱史上頗早，且可能是唯一把「作自己」發揮到最極致的女星。但隱藏在瘋狂行徑與誇張打扮的外表之下，她內心就是縱情當下的小女孩。於是女人開始揣想，若能活得像她這樣真實而灑脫，好像也不枉此生了。

白靈來了！她自己一個提著裝滿華服的行李，咚咚從美國飛來台灣參加金馬獎。沒有經紀人、沒有助理、也沒有化妝師，她怨天唉地在旅館蹲了兩個禮拜的隔離監，同時不忘在IG上每天po一張眼神迷離、肉色面積很大的紀錄照。「這14天，跟我有所接觸的人，我都不知道他長怎樣。我忍不住想，是不是他們在對我做實驗？還是我跑到月球上了？我腦子夠亂了，醒來不知道自己是誰在哪，真想跑出去。」

偶爾，送飯的門鈴響，她用被單裹著（照例）赤裸的身子，頭伸出走廊左右張望一下。又或者，她對前來查勤的警察嚷著：「不然你讓我我戴兩個口罩，我下樓去跑一圈，你看著我。什麼，要罰錢啊？多少，一百萬！美金嗎？」警察應該非常傻眼，第一次有人隔離這麼鬧。

採訪撰文／李郁淳

《美麗佳人》2020.12

(中時新聞網)