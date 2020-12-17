生活中要多行善積德，讓自身沾滿喜氣，自然神清氣爽，笑口常開；另外有些行為會招來不好的運勢，一定要避免。運勢命理老師艾菲爾於FB粉絲團分享6種招來衰運的日常舉動，在生活中要特別注意，才不會影響運勢。

▍1.愛嘆氣

人在嘆氣時，神衰氣散，元氣大耗。老一輩的人也常說：「一嘆窮三年」。嘆氣是大家最常不經意做的壞習慣，老是唉聲嘆氣的人，會失去鬥志，做事沒有動力，容易放棄。

▍2.抖腳

抖腳讓人覺得你不穩重、心浮氣躁、難交付重任，如果上司有任務交辦時，自然會跳過你。另外還有這樣的說法：「樹搖落葉，人搖福落」，你的福氣就這樣一點一點被你抖掉了！

▍3.咬指甲

常看到會咬手指甲的小朋友，這可能是因為口欲期沒有被滿足，但換作是一個成年人咬指甲，可能代表身心不成熟，缺乏安全感，容易不信任他人，導致感情、健康方面大受影響。

▍4.愛皺眉

愛皺眉頭的人，容易患得患失，讓即將到手的好機會都流失掉。也容易將貴人擋在門外。人總說：伸手不打笑臉人，但若是一個每日愁容的人，又恰巧與你意見相反時，一副苦瓜臉的他，會不會讓你很想動怒呢？

▍5.抿嘴、撇嘴、噘嘴

這三種嘴部動作，都代表了負面情緒，抿嘴代表欲言又止，常發生在與自己意見不同，想反駁又說不出口；撇嘴帶有憤怒、不屑、輕蔑情緒，代表自己充滿負能量；噘嘴通常是正在生氣的表現，直接將人拒之千里。這三個動作會將好運也推開。

▍6.吃飯敲碗、過筷

舊俗認為只有乞丐才會敲碗乞討，這樣做是不識大體的行為，且易犯小人。吃飯時越過他人的筷子夾菜是餐桌禮儀的大忌，凡事都有「先來後到」的道理，不懂得禮讓，自然冒犯小人、長輩。另外，參差不齊的筷子也避免擺上餐桌，有「三長兩短」的寓意，容易讓運勢變差，事事不順。

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(中時新聞網)