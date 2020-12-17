【回憶殺】45歲本土劇女星周又珈（原藝名：周星辰）出道27年，曾演過《滿面春風》、《蝴蝶密碼》系列、《長男的媳婦》等，是不少觀眾熟悉的面孔，她的人生也宛如戲劇，曾被控教唆傷害入獄，後改名轉運，不只是《戲說台灣》固定班底，也在今年喜成人妻。

周又珈18歲報考台視演員訓練班，出道後雖然不是一線女星，但常常在各大鄉土劇軋一腳，一集演出費約一萬，衣食無虞。未料2003年爆出教唆打傷資深演員兼製作人郭美珠的弟弟郭益宏，雙方召開記者會對簿公堂，周又珈稱不小心得罪郭美珠遭甩三個巴掌，演出通告全被撤銷，在電視台執行製作廖俊發的保證下，交給他幫忙調解，想不到廖俊發暗中將郭美珠的弟弟郭益宏打成重傷，要求周又珈要「還願」跟他在一起，否則會把事情說出來。

周又珈當年在記者會痛哭，表示自己是真的無辜，要社會大眾別再質疑她的清白。（圖／中時資料照）

郭美珠則痛斥周又珈說謊，指控她明明就是放廖俊發打人的主謀，郭母只要想到兒子被打成殘廢，就氣到全身發抖、揚言要去死。法院審理該案後，判周又珈需付賠償金1200萬元，因無力負荷只好服刑1年半，後減刑成9個月，共犯廖俊發同樣一年半，不得緩刑。

郭美珠(左)記者會上痛斥周又珈，胞弟郭益宏神情痛苦地展示手臂上被毆打的傷口。（圖／中時資料照）

周又珈在監獄中嚐盡冷暖，曾歷經私處被扒開檢視、便秘一周等，出獄後她重新來過，卻因形象大跌事業受挫，捨棄藝名周星辰，改為周又珈才轉運，接到《戲說台灣》的戲約，及秀場、廟會等活動，自己也經營社群網站，做起團購生意。

根據《時報周刊》報導，周又珈與圈外男友交往不到半年，決定共度下半輩子，在私人臉書甜蜜地寫下：「執子之手，與子偕老。感恩老天爺，感謝有你，以後請多多照顧。」老公相當尊重周又珈不生孩子的想法，不顧家人反對堅持娶進門，周又珈也用下廚回饋對先生的愛，夫妻倆生活平淡又幸福。

(中時新聞網)