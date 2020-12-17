台南市府(16)日在安平區的大台南智慧交通中心舉辦「宜居城市」年終記者會，由交通局、工務局、水利局及財稅局等局處首長簡報整年成果，交通好行與工務建設的扎實基礎上，做好治水、淨水、親水以及財稅便民。

黃偉哲市長表示，道路的闢設、交通設備、停車格的設置、滯洪池等水利設施的建設是民生的基本，也是市政經費花費的大宗，是市政的「重中之重」；而財稅收入是建設的基礎，也可謂是「重中之重」。今年上半年度因為新冠肺炎的疫情，配合經濟振興政策做了不少減稅、減徵，但是我們的公共建設並沒有因此停頓，南市府仍然秉持著「當用則用、當省則省」的態度來做公共建設，幸好在財政自律上做的不錯，今年在公共建設上端出不錯的菜單，未來將持續以這種精神繼續為市民服務。

看見新台南 建設大躍進獲宜居城市殊榮

台南市自黃偉哲就任市長以來，中央已核定市政建設經費約101億元，並於今年完成多項治水工程，獲21座獎項肯定，其中包含國際大獎「亞太地區智慧城市大獎及全台唯一雙料國家卓越建設獎」，充分展現出台南戮力發展宜居城市的成果。

水利局長韓榮華表示，今年更針對治水防洪各項主要工程等，新建一座海環抽水站、汰換8組老舊抽水機、維護56座抽水站、7處老舊閘門汰舊改建、山坡地野溪治理工程54件，海岸沙洲復育長度約600m等防洪治水重大工程，同時積極建置雨水下水道，目前已累積長度達728公里。

此外，竹溪水環境改善及月津港改善投入總經費約13.5億元，分別獲得國家卓越建設獎、NGO團體金蘋果獎及水利署水環境大賞的肯定。

圖為台南的月津港。(圖:台南市政府提供)

城市是國家繁榮的能量，道路是城市發展的基石

大台南擘劃的改變，除了拚經濟、拚觀光，完善路網讓道路品質大大提升。另外，強化公園休憩功能更貼近民眾的生活需求。回顧109年，開發的公共建設中，包含：新建道路、橋樑、道路養護、特色公園、辦理重大建築工程及升級建管服務品質和開辦優良公寓大廈評選等，除了搭起創造經濟的通路，也實踐黃偉哲對「交通便捷、幸福城市」的願景。

工務局蘇金安表示，隨著台南市升格與南科沙崙智慧綠能科學城興起，積極開闢串聯南科、四大工業、沙崙智慧綠能科學城路網及興建台南都會區北外環道路、增設國道1號至北外環交流道、都會區北外環銜接樹谷園區連絡道及聯絡道轉向立體化等，共投入約225億元。除市府預算外，再加上爭取到的中央前瞻計畫經費，109年總共投入50多億元，同時開闢拓寬上百條道路，羅織出四通八達的交通網絡。

邁向宜居城市 交通智慧管理

台南市政府運用智慧科技管理大台南地區的交通，貫徹市長黃偉哲發展「智慧城市」政策的施政計畫。交通局長王銘德表示，交通局建置「大台南智慧交通中心」整合了區域交控、停車管理、綠色共享運具等智慧管理系統，能隨時掌控交通狀況，並透過APP將即時用路訊息傳送到用路人行動載具上，有效降低道路壅塞、方便停車等，讓道路更順暢。

對於台南即將建城400年，為保留古蹟市容、兼顧城市未來發展，黃偉哲強調，六都僅台南市尚未有捷運建設，因此捷運規劃必須符合市民通勤、運輸需求與觀光發展，以實踐多核心平衡城鄉發展，且由於台南市區受道路寬度侷限，須提高周轉率增加有限停車格效能，同時為推動智慧停車管理施政目標，因此率先全國採用「智慧路邊停車計費系統」，目前路邊收費停車格已有70%智慧化，智慧停車柱地區2,000席智慧停車格的週轉率、使用率已大幅提升80%以上。另外，總經費31億7,000餘萬元的六座前瞻立體停車場已陸續動工，2年後將再增加2,006席汽車格位、1,459席機車格位。

台南財政與稅務交出亮眼成績單

台南市財政在108年度決算審定賸餘42億餘元，是自104年度起連續第5年有歲入歲出賸餘，109年度截至10月底總體債務降至632億元，大幅減少142億元，與合併升格時1,007億元相較總計降低375億元。

財政稅務局長陳柏誠指出，台南市自108年度起調整房屋標準價格，調降的稅額反映在今年房屋稅上，雖然開徵期間受新冠肺炎疫情影響，但因輕稅措施減輕市民負擔，房屋稅徵績為六都第一。在稅務服務上，除了因應新冠肺炎疫情主動就受影響的產業折減相關地方稅，並針對經確診或隔離檢疫致有稅捐繳納困難的納稅人提出延、分期繳納方案，黃偉哲市長提及將持續帶領市府團隊打造更友善的新（心）台南，不只讓民眾幸福有感，更要堅守宜居城市標竿。

(右)台南市長黃偉哲啟用雲端數據平台，讓民眾體驗服務創新又便利的智慧停車模式。(圖:台南市政府提供)

（台南市政府廣告）

(中時新聞網)