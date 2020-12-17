林家寶成立黃金蕎麥探索館，觀光工廠式設計，帶給消費者嶄新的休閒新體驗。（劉秀芬攝）

台南市玉井農家子弟林家寶，中年從一台行動麻油車重新創業，因緣際會下投入蕎麥產業，現與農民契作約300公頃，是全台最大的蕎麥收購及原料供應者。今年南部缺水，他呼籲台南青農，休耕時可種植耐旱的蕎麥，一起推廣蕎麥產業，打造成台南特色農產。

行政院農業委員會近年推廣雜糧種植，鼓勵農民轉種蕎麥；蕎麥是一種耐旱作物，含豐富營養，種植時不用施肥、不用農藥，又可以機械收割，收割後植株可當農田綠肥。

林家寶原來是賣麻油、苦茶油商人，為了推廣苦茶油，想到搭配麵線讓客人試吃。多年前正好農委會台中農改場正在推廣蕎麥，林家寶研究後，發現蕎麥的營養成分很適合推廣給注重買苦茶油的養生客戶，於是他研發蕎麥麵，推出買油送麵活動，沒想到推出後大受好評。

從此林家寶投入蕎麥加工產業，找農民契作，收購後陸續研發出各式休閒食品，參加國內外食品展找通路，產品成為航空公司機上零食，每月出貨量20萬包，更是許多飲料、食品廠原料提供者。雖然受疫情影響，機上零食出貨量只剩10分之1，但其他種類加工品市場持續成長，11月就出口大陸3貨櫃的蕎麥麵。

林家寶近年與花蓮青農契作，面積從第1年的10公頃逐年往上增加，今年第4年已有250公頃，花蓮玉里知名青農小劍劍謝銘鍵更主動拍攝影片介紹推廣蕎麥，與林家寶號召農友籌組全國性的黃金蕎麥合作社。

林家寶說，他的發源地是台南，因此他希望能幫助台南青農，移植花蓮青農種蕎麥經驗，在台南成立一個專區，青農負責種，由他去開發產品與市場，打造成台南專有伴手禮，把綠肥變黃金，不僅增加民收入，也把蕎麥變成台南特色農產。

林家寶成立黃金蕎麥探索館，觀光工廠式設計，帶給消費者嶄新的休閒新體驗。（劉秀芬攝）

林家寶近年與花蓮青農契作種植蕎麥，今年度已達250公頃。（林家寶提供／劉秀芬台南傳真）

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