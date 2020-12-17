不少人說《琅琊榜》和《甄嬛傳》一樣，皆屬於「有毒」的好劇，2015年播出至今，還有不少人重刷好幾遍，很多細節也才看得更清楚。

說起劇中傳奇人物，除了梅長蘇，不得不提到靜妃。她原是一個無權無勢，低調的像隱形人的妃子，但能在你爭我奪的後宮中平安活下來，甚至從嬪妃一路成了太后，這當中一定有她過人之處。

圖/ 翻攝自網路

劇中的靜妃以退為進、智商破表，就像許多人說靜妃靠一本書就識破梅長蘇身分，實在太厲害！事實上，靜妃知道了梅長蘇就是林殊，真的只是因為一本書嗎？仔細回想劇情，其實可以發現還是另有原因的。

圖/ 翻攝自網路

第26集中，靜妃和景琰說想要看《翔地記》，從《翔地記》中，細心的靜妃已經發現，有一處地名和梅長蘇母親的閨名一致，梅長蘇為了避諱他母親的閨名，在批註上減少寫了兩筆。從那時候開始，靜妃肯定梅長蘇就是林殊，在27集中，景琰要回書時，發現自己的母妃倍感珍惜這本書，當時的靜妃肯定已經發現了梅長蘇努力掩飾的秘密，才會如此珍惜。

圖/ 翻攝自網路

靜妃透過很多細節去推理猜測、驗證，才得到此答案。試想一個在後宮中為了救自己，讓自己和兒子一直活下去的女人，她能不細心、謹慎嗎？如不這麼做，早就不知死過多少回，她怎麼可能會有機會撫養靖王成人，最後還成最後宮最大贏家？

(中時新聞網)