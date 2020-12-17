11月下旬提到這一波國際股市走高，原因在於全球低利率環境持續，過多的資金尋求各項投資管道，最終流向股市所致。對於台股而言，在加權指數漲到14427點，創下歷史新高後，明年若要再攻高，勢必要有更多資金動能來推升才行。

然而，近期官方嚴打炒房，為明年的資金動能提供了一個線索，後續資金是否會「由房入股」要進一步觀察，而當中什麼產業明年上半年營運看旺，即是接下來選股焦點。

上周提到具漲價題材的半導體及面板相關族群，備受市場青睞，如今隨著報價漲勢可望延續至明年第一季，相關族群正持續獲得資金認同，本波股價表現即呈現相對強勢，當中的半導體族群本身由於所涉及股票家數眾多，並且整體市值夠大，能夠容納一定的資金規模，容易產生次產業輪動的現象，對於買盤更具吸引力。

目前半導體受惠於5G基地台增建、5G手機出貨放量及NB出貨回溫，加上車用市場持續復甦等，不僅矽晶圓、晶圓代工、IC設計等相繼傳出漲聲，並且記憶體也傳出報價跌幅減緩，明年第一季將止穩回升的訊號，這讓半導體股成為盤面上能見度最高的族群。

在此，要先預告一件事，每當半導體產業熱到一定程度後，產能一定會出現供不應求，各家下游業者為了先確保產能，難免會有一定程度的重複或超額下單情況，這是每年的正常現象。後續一旦遇到庫存調整，出現部分砍單在所難免，真正的重點在於是否有新需求所衍生的主流股誕生。

以IC設計為例，受惠iPhone12在全球熱賣，Type-C快速充電器需求增溫，支援Type-C及20w的快充IC晶片近期傳出缺貨，這就是新需求，與快充相關的天鈺、通嘉、偉詮電等股價紛紛出現大漲，這就是新需求衍生的主流。

後續隨著各大廠加速推廣5G手機，預估2021年5G手機可望倍數成長至超過4億部，而由於5G手機功耗增加，各大廠為優化使用者體驗，對於電力問題無不用盡心思，相關快充周邊、電池模組及行動電源商機可期，如晶焱、正崴、加百裕等都可列入追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)