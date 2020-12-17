巴哈馬男子蘇萬斯與友人出海捕魚時，撞見虎鯊獵捕海龜的驚悚畫面。

巴哈馬2名男子日前出海捕魚時遇上鯊魚獵捕海龜，只見鯊魚從後面狠狠咬住龜殼不放，海龜則拚命滑動前肢向前游，試圖甩掉鯊魚，當靠近快艇時，海龜甚至一度攀上快艇試圖脫逃，最終2名男子將海龜抱上船，讓牠逃過鯊魚追捕，成功救援，不過整個獵捕過程也相當驚悚。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，巴哈馬男子蘇萬斯（Kai Survance）11月和朋友駕駛快艇出海捕魚，原本只是一趟輕鬆的捕魚行程，卻突然撞見虎鯊獵捕大海龜的驚險畫面。

從他們拍攝的畫面顯示，虎鯊從後面緊緊咬住海龜龜殼，前頭的海龜則拚命掙扎，使勁滑動前肢向前游，試圖甩開虎鯊，牠們移動的速度飛快，不一會兒就來到快艇尾端，雙方仍持續纏鬥，海龜甚至試圖用雙臂攀上快艇，不過仍被虎鯊扯進海裡。

此時，不知什麼原因，虎鯊突然鬆開嘴巴，海龜也順利脫困。

蘇萬斯與友人全程錄下驚險畫面，影片中可以聽見他們不斷發出驚呼聲，顯然也對眼睛所見感到不可置信，見海龜脫困後，他們也立即宣布要拯救遇險海龜。他們將海龜抱上船，並且將快艇開到較遠的區域，遠離鯊魚，之後再將海龜放回海裡，成功救援。

蘇萬斯後續將影片上傳YouTube平台，至今上線2周已有43萬人次觀看。

蘇萬斯與友人的救援行動獲得網友讚賞，不過也有人為鯊魚抱屈，稱鯊魚也需要食物才能存活。有網友打趣評論，所有人都學了一課，那就是大自然是殘酷的，海龜學到了永遠別獨自上岸，虎鯊則學到了魚更容易覓食的教訓。

(中時新聞網)