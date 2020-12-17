巴哈馬2名男子日前出海捕魚時遇上鯊魚獵捕海龜，只見鯊魚從後面狠狠咬住龜殼不放，海龜則拚命滑動前肢向前游，試圖甩掉鯊魚，當靠近快艇時，海龜甚至一度攀上快艇試圖脫逃，最終2名男子將海龜抱上船，讓牠逃過鯊魚追捕，成功救援，不過整個獵捕過程也相當驚悚。
綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，巴哈馬男子蘇萬斯（Kai Survance）11月和朋友駕駛快艇出海捕魚，原本只是一趟輕鬆的捕魚行程，卻突然撞見虎鯊獵捕大海龜的驚險畫面。
從他們拍攝的畫面顯示，虎鯊從後面緊緊咬住海龜龜殼，前頭的海龜則拚命掙扎，使勁滑動前肢向前游，試圖甩開虎鯊，牠們移動的速度飛快，不一會兒就來到快艇尾端，雙方仍持續纏鬥，海龜甚至試圖用雙臂攀上快艇，不過仍被虎鯊扯進海裡。
此時，不知什麼原因，虎鯊突然鬆開嘴巴，海龜也順利脫困。
蘇萬斯與友人全程錄下驚險畫面，影片中可以聽見他們不斷發出驚呼聲，顯然也對眼睛所見感到不可置信，見海龜脫困後，他們也立即宣布要拯救遇險海龜。他們將海龜抱上船，並且將快艇開到較遠的區域，遠離鯊魚，之後再將海龜放回海裡，成功救援。
蘇萬斯後續將影片上傳YouTube平台，至今上線2周已有43萬人次觀看。
蘇萬斯與友人的救援行動獲得網友讚賞，不過也有人為鯊魚抱屈，稱鯊魚也需要食物才能存活。有網友打趣評論，所有人都學了一課，那就是大自然是殘酷的，海龜學到了永遠別獨自上岸，虎鯊則學到了魚更容易覓食的教訓。
文章來源：Fishermen rescue turtle from the razor sharp jaws of a tiger shark after it tries desperately to climb aboard their boat
文章來源：SHELL SHOCKED Shark sinks its teeth into giant turtle as terrified animal desperately tries to board fisherman’s boat for safety
(中時新聞網)
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