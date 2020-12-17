民進黨高雄市議員陳致中罷免案，第二階段連署遭中選會汰除1萬3千多份，由於10天內要補件1萬2千多份。但因罷免總部「鎮港除蟲隊」只預留3千份，要達到1萬兩千多份，數量太龐大，10天內要補齊難度高，恐怕不太樂觀。

根據港媒《中評社》報導，第二階段連署門檻為2萬8062人，發起罷免陳致中的公民團體鎮港除蟲隊11月2日宣布二階連署達標，並將2萬9000多份連署書送件到高雄市選委會。不過，高雄市選委會經查對連署人名冊，原連署人人數計2萬9018人，戶籍地不在選區及重複連署等不合規定，刪除1萬3373份，連署書為1萬5645份，尚缺1萬2417份。

罷免陳致中總部發言人郭倫豪表示，已在兩天前收到公文，目前內部正在討論如何處理，畢竟1萬兩千多份數量太龐大，10天內補齊難度高，總部當時只有預留3千多份作為補件。

郭倫豪指出，有7000份戶籍地不在連署選區；1200份在一階連署過了，二階不得再連署；另外有3000份是重複連署。更詳細的部分尚待釐清。

郭倫豪表示，目前看來連署的人重複性太高，若最後無法順利達標，也只能選擇接受。畢竟選區地民眾不參加連署，這也是一種表態，但就算連署失敗還是可再次發起連署。

(中時新聞網)