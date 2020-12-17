台灣同性婚姻在去年已經合法化，但不少較為保守的家庭依舊無法接受。一名女網友PO文表示，自己哥哥是同志，但哥哥為了瞞過媽媽，不但跟女生交往甚至論及婚嫁，讓她相當苦惱該不該說出真相，PO文曝光後引發熱議。

女網友在《Dcard》心情版指出，自己家庭比較保守，但哥哥是個同志，加上媽媽平日有上教會，對同志無法接受。而媽媽三不五時就介紹教友的女兒給哥哥認識，導致哥哥受不了，真的跑去跟女生交往，更說「基督徒不用做愛，女方到最後還會是處女，分手了對方也沒損失，更重要的是媽媽能閉嘴」。

原PO說，哥哥交往對象是一名幼兒園老師，長相清秀，溫柔婉約又有禮貌，一家人都很喜歡她，卻也讓自己罪惡感不斷加深，認為不該繼續瞞下去，於是不斷卻說哥哥快點分手，以免耽誤對方。但哥哥不但聽不進去，近日更表示將和對方結婚，讓做妹妹的原PO氣炸，砲轟「不愛人家幹嘛結婚」。

豈料哥哥竟回：「對方個性很好，適合當老婆顧家，還能讓爸媽閉嘴，做愛只是為了生小孩，她是處女無從比較不會有問題」，還承諾「我會控制自己努力不要出軌，用一生來贖罪」。

原PO痛罵哥哥實在過於自私，糟蹋別人人生，自己一直很想說出事實，但看到爸媽開心討論婚事又說不出來，而且若事情曝光，爸媽可能會直接將哥哥轟出家門，因此詢問網友自己究竟該怎麼辦。

網友看到後紛紛表示：「你要選擇背叛哥哥一個人保有良心贏得女方家人體諒，還是跟著隱瞞造成女方一輩子都無法原諒你們」、「先約媽媽出來說，接下來就看父母，妳別淌這趟渾水」、「同樣是女生，請站在女方面思考，說出來吧」、「除了妳哥外，妳媽也要檢討，因為妳媽的思想，就算這次事件曝光還是會有下次」、「騙婚最低級了，一定要說」。

(中時新聞網)