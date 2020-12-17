黑松（1234）16日法說會，董事長張斌堂表示，今年受新冠肺炎疫情衝擊，如何「逆境求生」成為企業的主調，而以「超越代理」為營運三大方針之一的黑松，也在近期再度拿下全球知名品牌「立頓」常溫飲料的代工代銷合約，時間將從2021～2025年，共為期五年，可望成為黑松代理事業新的成長動能！

此外，黑松也在積極布建飲料、酒品事業以外的第三塊事業版圖，張斌堂說，黑松今年啟動保健事業的發展，並透過虛擬通路的銷售方式，希望能有所突破。目前黑松旗下保健產品有黑松L-137植物乳酸菌膠囊、果寡糖順暢粉、黑松御樟芝，明年也將推出新的保健產品。

黑松今年前三季合併營收68.69億元，年增1.74％，但在原物料成本降低下，毛利率成長至29.46％，比去年同期高出2.72個百分點，營業利益更大幅成長逾45％、達4.94億元，歸屬於母公司稅後淨利7.18億元，也比去年同期成長4.94％，前三季每股賺1.79元，亦高於去年同期的1.7元。

黑松財務處處長杜居燦指出，今年雖受疫情影響，但整體飲料事業在天氣炎熱加上飲料新品帶動下，累計前十一月營收成長近6％，至於酒品事業則相對持平，部分酒品受大型宴會取消或餐廳生意衰退影響，但適合在家飲用的梅酒業績則有顯著成長。

其中，在飲品部分，杜居燦表示，以經濟部統計今年1～9月飲料市場規模445.6億元來看，黑松飲品市占率約8％，除了自有品牌黑松沙士、C＆C、黑松茶尋味、黑松茶花、FIN、韋恩咖啡，還有部分走餐飲通路跟自動販賣機的果汁跟水類，另外一塊則是飲料代工代銷，包括立頓跟三得利C.C.Lemon。

杜居燦指出，黑松從2016年代理立頓產品以來，銷量逐年上升，以立頓主力產品常溫奶茶來看，市占率從14％擴大到18％，12月雙方甫完成立頓常溫飲料第二個五年的續約案，未來也將持續強化代理品牌的競爭力。

另外，在酒品部分，黑松目前旗下代理酒品包括：50度以上金門高粱、日本CHOYA梅酒、黑松白鹿清酒、人頭馬君度等知名品牌，橫跨中式白酒、梅酒、清酒、葡萄酒等品項，今年第三季更攜手澳洲最大的葡萄酒集團「譽加」策略聯盟，可望帶動黑松明年葡萄酒業績再成長。

（工商時報提醒：喝酒不開車、開車不喝酒）

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