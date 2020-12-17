90年代香港紅星張敏，與周星馳合作多部電影，憑著《賭聖》中的綺夢、《倚天屠龍記之魔教教主》的趙敏，奠定其一代女神的地位。然而淡出演藝圈多年的她，繼上個月驚喜現身直播帶貨，疑似美肌開過頭導致認不出，近日更被曝光參訪大陸少林寺最新近照，瘦如骷髏的身材，令影迷相當憂心。

大陸網友近日曝光多張張敏參訪少林寺的照片，照片中張敏打扮時尚，戴著墨鏡、帽子，穿著白色羽絨衣，親切與寺內的僧人合影，一雙激瘦的雙腿更是吸走網友目光，紛紛驚訝留言「太瘦了」、「比我手臂還細」、「好像骷髏」、「女神怎麼變這樣」。

52歲張敏現身少林寺近照曝光，昔日美腿細瘦如骷髏。(取自微博)

與黎明是同班同學的張敏，1987年被導演王晶挖掘，就此踏入演藝圈，也是香港90年代拍片最多、炙手可熱的一線女星。不過她1995年拍完《十兄弟》後，隨即淡出演藝圈，轉行從商。

張敏2013年更傳出低調嫁給前經紀人劉永輝，婚後定居北京，直到2017年她才打破沉默，強調自己從未結過婚，指一切都是謠言，同時也認愛小10多歲的圈外男友。

(中時新聞網)