全聯副董事長謝健南16日出席東方線上舉辦的「2021消費者生活型態趨勢研討會」時表示，疫情加速企業數位化發展，實體通路跟電商平台的融合將是未來重要發展趨勢，他並大膽預測，2030年OMO（Online-Merge-Offline）的占比將高達80％，單純線下（off-line only）或是單純線上（on-line only）的比重將分別只占10％，大幅改變未來的零售服務業樣貌！

謝健南表示，未來五年、十年都是互聯網的時代，很少實體通路不會跨足電商，又或是電商平台不跟實體通路合作，他說，其實虛實融合早就在發生，例如消費者會到誠品去「看書」，然後到博客來「買書」，再到7-ELEVEN「取書」，這就是OMO的實際案例。

謝健南觀察指出，今年在疫情跟外送平台推波助瀾下，使得更多實體通路愈發往線上靠攏，但他強調，重點是如何利用數位科技來協助企業轉型，「擁有科技不是目的，利用科技才是我們的目的」。他也認為，在疫情推升之下，「支付」、「網購」、「外送」三大塊的成長，象徵整個生活型態的改變。

東方線上16日也發表最新報告，點出在疫情之下的四大消費趨勢觀察，包含網路購物暴衝、家居消費崛起、健康保健抬頭、品牌意識更強。首先在網購方面，東方線上調查顯示，2020年曾網購的人數比例高達59％，來到2008年以來新高，一年網購超過六次以上的比重也從去年39.4％上升到今年54.7％，顯示疫情加速並深化網購趨勢。

其次是家居消費崛起，東方線上指出，疫情不僅驅動民眾在家開伙比例大幅上升，連帶生鮮食材、微波及冷凍食品、包裝食品的消費都有增長，且透過網路購買食品的比例也突破三成，顛覆了以往食品販售通路的侷限性；同時，家飾生活用品及家電產品的銷售也有上升趨勢，東方線上估計，家戶相關的升級消費將在2021年持續延燒。

第三是健康保健抬頭，東方線上表示，疫情影響下，消費者對於追求健康更為迫切，其中，認可透過吃維他命或保健食品，以達到健康目的的比例首次突破三成，過去一年實際有購買保健產品的比例更突破六成，東方線上認為，保健品走入生活日常，成為必要的消費產品，2021年將持續有市場影響力。

第四是品牌意識更強，東方線上指出，消費者在務實保守的消費模式驅動下，會更加著重選擇熟悉的知名品牌，對於聽過但沒用過、或全然沒聽過的品牌，將更趨向保守。

(工商 )