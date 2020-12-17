59歲張姓男子昨（16）天晚間11時許前往新莊中港街友人住處打牌喝酒，其間因55歲許姓友人多次在牌桌上多次用言語辱罵長輩，雙方最後大打出手，張男最後到廚房搶到水果刀，追出屋外剌傷許男及另名友人，警方獲報到場迅速將張男上銬逮捕，並將傷者送醫治療。

據了解，59歲的張姓男子平日愛摸幾圈，經常前往友人住處玩牌打發時間，昨天晚間20時許他又照例前往玩牌，先是喝了點酒，雙方在牌桌上互有輸贏，但兩人牌品不佳，對方牌友是55歲的許姓男子，因為輸了幾把脾氣上來，忍不住在牌桌上幹譙「幹拎老母、賽琳娘」等語，讓張男也大動干戈，雙方於是邊打牌邊問候對方家人，一旁牌友勸阻也無效，場面十分火爆。

許男見狀玩不下去，牌局頓時破局，於是他到樓下打電話找了另一名57歲的吳姓友人到場，2人聯手毆打張男，張男被打得鼻青臉腫，於是衝到廚房搶了一把水果刀，追逐毆打他的許男及吳男，當時許、吳兩人正要下樓騎機車離開，張男持水果刀追上前，分別朝許男右胸及吳男右大腿各刺了一刀，洩憤後隨即將水果刀丟棄在現場，打算烙跑，

警員獲報趕抵，當場逮捕涉嫌持刀捅人的張男，並將受傷的吳男送往輔大醫院治療，另外一名傷者許男則是自行前往署北就醫。警方事後分別前往署北及輔大醫院釐清案情後，初步了解2名傷者意識均清楚並無生命危險，將待治療後進一步偵詢，也會將涉嫌拿刀捅人的張男依殺人未遂罪送辦。

(中時 )