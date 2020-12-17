國外表演團隊陸續來台，終於在莫斯科芭蕾舞團這檔次出問題了。蔡政府力推藝文泡泡，有開放卻沒配套，以致該團4人確診而叫停首演。前國健署長邱淑媞批評，在密閉空間、大型室內群聚場所進行表演，完全輕忽空氣傳播的重要性，她建議民眾不要買票觀賞，別配合這種玩人民命的大內宣、大外宣。

邱淑媞昨在個人臉書表示，國際疫情絲毫沒有減緩趨勢，然而，指揮中心竟開放一個又一個超大型表演團隊進來，在密閉空間、大型室內群聚場所，進行表演，還到處巡迴。有開放卻沒配套。沒有入境普篩，沒有備妥檢疫資源與管理人力，這樣玩火，果然玩出問題。

她質疑，除了屢傳印尼移工來台確診，還有人謀不臧所衍生的表演團隊境外移入感染，這些支出可以叫全民買單嗎？該不會檢疫還要給錢吧？她嗆問，各黨立委都在睡覺？執政黨立委是選出來護航用的嗎？

指揮中心還說舞台與觀眾有相當距離，所以不必暫緩演出，對此，邱淑媞深不以為然。她指出，這完全暴露了到現在還不知道空氣傳播的重要性，事實上，正因為空氣傳播的考量，戴口罩比社交距離更重要，而且室內群聚遠比室外危險。

邱淑媞呼籲民眾，拒絕買票觀賞，切勿配合這種玩人民命的大內宣、大外宣。她認為，外國人與觀眾的感染及防疫相關開銷，應該指揮官與業者付，絕對不可全民買單，她一點都不想血汗錢給政客揮霍。她更點名監察院，如果不介入調查，就應該立刻廢掉，不要再坐領乾薪當遮羞布。

(中時新聞網)