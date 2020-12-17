傳阿拉斯加1人接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應 04:332020/12/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳阿拉斯加1人接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「紐約時報」今天引述3名熟知情況人士報導，美國阿拉斯加州一名公衛人員在接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，出現嚴重過敏反應。 路透社引述紐約時報（The New York Times）的說法指出，這名人員昨天出現過敏反應，送醫後情況穩定。 紐時報導，目前尚不清楚這個人有無過敏反應史。 輝瑞公司未立即回應置評要求。 對抗新冠肺炎 法月底可能開始接種輝瑞疫苗 不滿都歷掩埋場展延使用 部落族人縣府前抗議 (中央社) #過敏 #反應 #時報 #輝瑞 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－從英日兩家百貨企業的消長 看企業永續經營 04:102020/12/17 專題周報 檢驗報告太瞎 印尼移工續禁來台 04:102020/12/17 生活新聞 操盤心法－快牛行情持續，類股加速輪動 04:102020/12/17 證券．權證 關島總督2021年初訪台 討論旅遊泡泡與經貿議題 13:452020/12/17 國際 《國際社會》德國27日開始疫苗接種 法國同步啟動 14:492020/12/17 財經 《國際油價》庫存量減 美油期貨微漲 10:002020/12/17 財經 疫苗趕不上染疫 美單日24.8萬確診 04:102020/12/17 兩岸要聞 工商時報社長 陳國瑋 當選報業公會理事長 04:102020/12/17 財經要聞 《國際金融》樂觀商業數據＋疫苗希望 歐股連三漲 09:262020/12/17 財經 傳染力強、幼兒致死率高！多數人疫苗早失效 黃立民：應再次接種 09:302020/12/17 健康 美總統就職典禮 首度線上舉行 04:102020/12/17 兩岸要聞 國際熱門新聞 糗翻 蓬佩奧邀900人大開趴 出席賓客少到驚人 - 國際 川普退休爽住豪宅夢破碎？鄰居持關鍵文件要他滾 - 國際 正妹「全裸到府打掃」時薪3700 男客戶凍末條全買單 - 國際 拜登子爆炸性電郵曝光 要陸富豪速匯近3億資金 - 國際 「全裸家政婦」疫情期間爆紅 超辣女老闆透露讓男性買單關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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