「紐約時報」今天引述3名熟知情況人士報導，美國阿拉斯加州一名公衛人員在接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後，出現嚴重過敏反應。

路透社引述紐約時報（The New York Times）的說法指出，這名人員昨天出現過敏反應，送醫後情況穩定。

紐時報導，目前尚不清楚這個人有無過敏反應史。

輝瑞公司未立即回應置評要求。

(中央社)