中芯國際官宣

中芯國際15日公告前台積電營運長、前武漢弘芯執行長蔣尚義將出任公司副董事長兼執行董事，引發該公司研發長梁孟松提出辭呈，震撼了半導體產業界，也讓中芯股價為之大跌。原本外界認為，蔣尚義回鍋與梁孟松這位共事多年的老戰友將是「珠聯璧合」的搭擋，卻演成「一山不容二虎」的窘境，曾因人事問題而差點垮掉的中芯國際，再經一次重大人事風波，原本追趕台積電的目標恐怕會愈來愈遠了。

雖然梁孟松辭職讓外界錯愕，但對熟悉中芯國際的人來說，這是該公司多年來的老問題，公司創建20年中至少3次因內訌引發人事地震，公司發展多次受阻。雖然曾有幾位優秀的領導者，還引進了台積電的技術骨幹，但在製程工藝上始終趕不上台積電。

曾因人事問題而差點垮掉的中芯國際，在關鍵時刻再經一次重大人事風波，其追趕台積電的目標恐怕會愈來愈遠了。圖為中芯國際上海廠區（圖／中芯國際）

2000年被迫將一手創辦的世大公司賣給台積電後，張汝京離開台灣，隻身來到上海張江創辦了中芯國際。（圖／網路）

中芯國際的創辦人是美籍華人張汝京，他原先創辦世大半導體，卻被大股東把公司賣給台積電，憤而辭職。後來在機緣巧合下，2000年於上海張江創辦中芯國際，目標是打造像台積電樣的龍頭企業，在大陸官方的支持下，中芯國際被視為大陸半導體產業領頭羊，背負著全中國對科技產業發展的深切期待。

在張汝京的帶領下，中芯國際進展迅速，2009年就衝到全球晶圓代工業前3名，工藝製程一度逼近業界龍頭台積電僅剩2年差距。正加足馬力預備超越時，遭到台積電控告侵權，最後中芯國際敗訴，官司打得精疲力竭的張汝京也因而辭職，由江上舟接任董事長。一年多後江上舟去世，中芯國際大股東之間爆發了控制權爭奪戰，內部發生兩派對立，其中一方曝光公司為外籍高管逃稅的內部文件，引爆違法風波，最後兩敗俱傷，執行長王甯國被迫辭職，江上舟生前安排的華虹集團張文義代理董事長。此後兩派大股東持續角力，繼任CEO的楊士寧與邱慈雲也陸續辭職。經此3場人事大戰，中芯國際當年出現10年來最大虧損，與台積電的差距也愈拉愈大。此後數年，中芯國際從全球前3直往下掉，連聯電都遠遠超越它。

經過近3年急追猛趕，梁孟松再度讓中芯國際縮短與台積電的技術差距，營利快速增長，今年上半年營收與獲利都創下歷史新高。（圖／中芯國際官網）

大股東之間的明爭暗鬥讓中芯國際在全球晶片產業競爭中步履蹣跚，大陸官方為此出面協調，於2015年派電子工業部官員張子學接任董事長，並於2017年在創辦人張汝京的力邀下，把前台積電研發長、當時擔任三星研發副總梁孟松挖角到中芯國際擔任聯合執行長。經過近3年急追猛趕，再度讓中芯國際縮短與台積電的技術差距，同時在官方政策支持下，營利快速增長，今年上半年營收與獲利都創下歷史新高。

中芯國際在梁孟松的帶領與快速衝刺下重現活力，卻因未知會梁孟松前把前台積電老將蔣尚義再請回中芯國際出任副董事長，導致梁孟松辭職。蔣尚義先前也在中芯國際待過，2019年加入武漢弘芯踩了個爛攤子，這次被張子學找回來，外界分析是為制衡梁孟松。梁辭職信上雖表明是因不受尊重而辭，但梁與蔣兩人在公司發展方向也有重大差異，梁全心發展晶片製程工藝，而蔣則主張發展封裝測試，梁可能認為找回蔣尚義將讓公司政策轉向，顯然已不再需要他。

蔣尚義(圖）與梁孟松都從台積電出身，兩人在公司發展的方向也有極大不同。（圖／陳怡誠攝)

另外，了解中芯國際的內部人士也分析，張子學未事先告知梁孟松有關蔣尚義回鍋一事，與張本人的政府官員背景有關。大陸官場文化一向是自上而下決定所有人事與政策，沒有西方那一套與骨幹成員事先協調的做法，這種官場文化與西方科技業界的做法顯然格格不入。創辦人張汝京是美籍華人，接任的江上舟則是首批返國創業的海歸，他們擔任董座時都極力協調公司內重要技術人員與高級主管，各部門間才能相安無事協力發展。換了北京官場出身的張子學，卻在公司剛有起色時就因治理方式造成重大的人事風波。當然，也有可能因為張子學明瞭梁、蔣二人對公司發展理念不同，擔心梁反對，因此未先徵詢他的意見。

中芯國際2011年的人事風波拖慢了追趕台積電的腳步，直到2017年請來梁孟松才回到正軌，整整浪費了6年時間，這段時間錯失了追上台積電的機會。雖然後來3年梁孟松急追猛趕再度拉近差距，卻又從去年起遇上美國對大陸技術禁運，遲遲無法獲得EUV光刻機，製程工藝將被迫止步於7奈米，又要再次失去追上台積電的機會，也有人認為這也可能是梁孟松辭職的導火線之一。不論如何，中芯國際先前的人事傾軋失去追上台積電的機會，這些年重整鼓後，剛要靠近對手，又遭美國阻攔，如果梁孟松辭職未能挽回，中芯國際多年以來的目標顯然會愈離愈遠了。

(中時新聞網)