法國總理卡斯特克斯今天表示，若歐洲聯盟（EU）下週同意批准，法國人民可能於12月最後一週，開始接種美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的武漢肺炎疫苗。
根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高官的說法，歐盟可能於23日給予輝瑞（Pfizer ）和BioNTech的疫苗最終批准。
路透社報導，卡斯特克斯（Jean Castex）今天也告訴法國國會，1月將加速疫苗接種行動。他並證實年長者將是首批接種對象。
法國衛生當局希望能在明年1、2月，對安養院大約100萬人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗；接著於3至6月，對1400萬至1500萬廣大民眾實施接種。
法國已預訂2億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。如同許多歐洲國家，法國近幾週正在對抗疫情重新升溫。
卡斯特克斯表示，他預期法國能在30日以前取得116萬劑輝瑞和BioNTech的疫苗；明年1月5、6日左右和2月份，將個別再取得67萬7000劑和160萬劑。（譯者：楊昭彥）1091217
(中央社)
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