國、高中新卸任家長會長頒贈典禮 盧市長勉勵續為中市教育努力。（台中市政府提供）

台中市政府昨日在萬和國中舉辦「109學年度公私立中學家長會長授證暨座談會」，市長盧秀燕頒贈台中市國、高中新、卸任家長會長祝賀獎牌與感謝獎牌，感謝卸任會長為校奉獻，也恭賀期勉新任會長；盧秀燕說，台中教育近來開花結果，在《遠見》縣市總體競爭力評比，教育與文化排名全台第二，感謝家長會與所有教育人員努力。

盧秀燕表示，教育是市府重要施政目標，感謝家長會長們齊心協力，與市府共為學生們努力、打造優良學習環境；她也於會上宣導校園安全與防疫，呼籲校園管制出入人員、加強宣導口罩佩戴觀念，守護學生受教權益；寒假將至，也呼籲老師與家長特別注意學生動向與安全。

教育局長楊振昇說，台中積極提升學生競爭力，自12年國教上路後擘劃校際協作聯盟，除成立「高中課程發展中心」，也推動高中職跨校選課的「優遊臺中學」，打破高中職藩籬，並與中區大學及館院合作，開創嶄新合作模式；此外，也設置職業試探中心，引導孩子建立正確職業價值觀，幫助學生在學期間及早規劃職涯，提供優質就學與就業環境。

(中時 )