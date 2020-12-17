娛樂8點半》大陸性感女星張暖雅，2012年憑著在三級片《一路向西》演活大膽又豪放的夜店咖Margaret受到矚目，同時也開啟了她爭議多多的藝界人生，其中又以她2013年的裸照門事件最令人印象深刻。

擁有D罩杯火辣身材與一張激似混血兒漂亮臉蛋的張暖雅，2012年因為接連在三級片《喜愛夜蒲2》、《一路向西》演出，成為新生代性感女神之一。未料張暖雅隔年7月與經紀公司正式解約沒多久，網上就突然流出她17張全裸照，床上大膽自摸露毛樣樣來，尺度之大令人咋舌。

那一年的張暖雅禍不單行，不僅大尺度艷照在網上瘋傳，甚至還被爆出與捧紅她的《一路向西》導演胡耀輝秘婚。張暖雅第一時間堅強以拍片方式回應裸照疑雲，坦言這17張裸照是她出道前於上海家中拍攝，當時只是想為青春留下紀念，從沒想過自己後來會加入演藝圈。

張暖雅接著話鋒一轉，突然提到2012年簽約出道時，曾被經紀人以「藝人是公司財產，需要了解藝人的歷史和所有的經歷」為由，要求她坦白說明一切，也因此，經紀人手上握有她存著所有身分證明、重要文件的硬碟，還有她17張的私密裸照。張暖雅強烈懷疑她的裸照外流，與經紀人脫不了關係。

張暖雅對於裸照外流事件，始終堅強以對，直到後來在導演胡耀輝的陪同下，現身香港九龍城警局報案，她隱忍已久的情緒終於潰堤，除了坦白已在2012年5月嫁給胡耀輝，更痛哭自責因為裸照事件害老公為她勞累奔波，還控訴經紀人某次來酒店找她時，誘騙她脫衣驗胸部真假。

不過對於張暖雅的指控，經紀人並未多做回應，只強調公司從頭到尾都很保護、愛惜她。在裸照事件過後，成為孟庭葦前夫張志鵬旗下藝人的張暖雅，2018年突然在臉書大爆「孟庭葦離婚真相」，指孟庭葦在婚內出軌小12歲的劉姓女助理，還逼張志鵬簽字離婚。

孟庭葦不滿遭張暖雅莫名潑髒水，硬起來喊告張暖雅，她與張志鵬所生的兒子更是看不下去，在微博PO文向欺負媽媽的張暖雅宣戰，「有智商的人都看的出來誰對誰錯，差不多就是某位張姓女演員想紅所以拿別人炒作而已。」

最終，爭議不斷的張暖雅，在去年11月社群網站PO出一則喝著珍奶的自拍後，就徹底從演藝圈中消失至今。

(中時新聞網)