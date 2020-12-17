太乙救苦天尊就是《封神演義》中的「太乙真人」，又被稱為「太乙天尊」、「救苦天尊」和「青玄上帝」，祂曾幫死去的三太子哪吒，以蓮花化身復活，在道教地位相當崇高。太乙救苦天尊沒有主司的領域，舉凡天界群仙的稽考、人界中尋聲救苦和冥界亡魂救拔，都是祂的權責轄管。

台北市「元太道堂」主委朱陳火表示，太乙救苦天尊的誕辰，是每年農曆十一月十一日（今年為國曆十二月二十五日），在《封神演義》中，祂是姜子牙的強大支柱，在「武王伐紂」一役有很大的貢獻。

太乙救苦天尊的形象，一般為頭戴冕旒、身著朝服，祂身為九天之首，最特別的地方是坐騎為一隻「九頭獅」。資深弟子高秀蓮指出，這與太乙救苦天尊的職責有關，「相傳祂的其中一項工作，是負責在冥界引渡亡者，九頭獅的吼聲，就是用來打開九幽地獄的大門。」

九頭獅是太乙救苦天尊的坐騎，傳說祂的吼聲能打開冥界大門，因配合「瘋神紀」的活動主題，九頭獅也戴上口罩。（圖／黃耀徵攝）

相傳太乙救苦天尊也是一位神醫，因此有不少信徒為祈求身體健康而前來祭拜。朱陳火笑說，以前大家都覺得《封神演義》是神話，但太乙救苦天尊治病的事蹟可是千真萬確，「以前我岳母身體很不好，連醫生都搖頭，後來因緣際會下接觸到太乙救苦天尊，我岳母的病竟奇蹟地似好轉，甚至能自己上菜市場了！」

高秀蓮補充，除了祈求健康，信徒前來祭拜太乙救苦天尊的原因可是百百種：「有信徒來求子嗣、求姻緣與問工作，因為元太道堂鄰近國立政治大學，有些研究生論文『難產』時，就會來這裡拜拜，而且下次幾乎都會帶著同學一起來。」

元太道堂2016年的瘋神紀中，有一項「燒寶船」儀式，用意是希望太乙救苦天尊能將財富與福氣，分散至世界各地。（圖／翻攝自元太道堂臉書）

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(中時新聞網)