太乙救苦天尊又被稱為「太乙天尊」、「救苦天尊」等，在道教地位崇高，位於木柵的元太道堂就是主祀太乙救苦天尊，元太道堂主委朱陳火指出，目前剛好是「瘋神紀」活動期間，因這次主題是防疫，所以也讓神明神像戴上口罩親身示範，提醒信眾對於疫情不能輕忽。

今年元太道堂的「瘋神紀」主題是防疫，殿內大部分的神明都戴上口罩，提醒信眾防疫的重要性。（圖／黃耀徵攝）

元太道堂內最大的太乙救苦天尊神像，高度超過兩百公分，氣勢驚人，臉上卻戴著紫色口罩。原來元太道堂每年都會在太乙救苦天尊生日前一個月，開始舉辦「瘋神紀」，除了常見的點燈及祈福儀式，還會結合其他主題，朱陳火表示，「今年因為疫情，大家的生活受到影響，因此我們將主題定調為『防疫趣』，並舉辦健走活動，讓附近的居民與信徒都能一同參加。」朱陳火也說，幫神明戴上口罩，是為讓大家知道防疫的重要性，「我們都有請示過神明，顏色也是祂們自己選的，看起來似乎是『薰衣草紫』最受歡迎！」

「瘋神紀」的報馬仔是開幕繞境的亮點之一，單腳穿草鞋的他，敲鑼宣告神明蒞臨，也象徵「腳踏實地」的精神。（圖／翻攝自元太道堂臉書）

另一位資深弟子高慧珊指出，太乙救苦天尊的供品沒有特別限制，「糖果餅乾與水果都可以，基本上信徒買供品都是一份心意，想拜什麼就拜什麼。」她也表示，今年遇上疫情肆虐，信徒來祭拜太乙救苦天尊，也是讓心靈有所寄託，希望疫情趕快過去，讓大家繼續正常生活。

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(中時新聞網)