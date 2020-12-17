新北市汐止區金龍國小教務主任楊小梅，9歲時逃離烽火連天的家鄉越南，隨著家人來到台灣。但全家有9個小孩的楊家，父母實在無法負擔教養費用，楊小梅被迫與手足分離，在社福中心長大。國中前她靠著社會捐款讀書，高中、大學、研究所靠著自己半工半讀，加上手足資助完成學業，25年前她投身教育，作育無數英才，去年榮獲師鐸獎，更考取候用校長資格，即將成為台灣第1位具新住民身分的校長。

楊小梅堅忍不拔、教學認真的精神，在去年獲得師鐸獎殊榮，總統蔡英文特別頒獎勉勵。（圖／讀者提供）

國立台灣師範大學社會教育研究所畢業的楊小梅（49歲），剛畢業時就在金龍國小服務，當時擔任輔導老師的她，不僅善於聆聽、觀察，更能夠貼近人心給予學生支持、鼓勵，她說：「我喜歡教孩子做夢，只要堅持下去就會像我一樣，站在屬於自己的舞台發光發熱。」

楊小梅講話柔和的語氣中帶著堅毅，她說這是對與過往酸甜苦辣的累積。當她談到去年獲得師鐸獎的那一刻，語氣中盡是感恩，她驕傲的說：「師鐸獎是教育界最大盛事，我從未想過有一天站在台上的是來自越南的我。」

1964年越戰爆發，且當時越南排華嚴重，楊小梅的父親不捨家人長期處於戰火又不容於社會，便透過管道帶著全家投奔台灣，但礙於經濟因素，一家人無法生活在一起。（圖／讀者提供）

但鮮少人知道，暖如朝陽的楊小梅卻是經歷過了生離死別，1964年越戰爆發，楊小梅在戰爭結束前2年出生，因為父親是大陸廣東人，當時越南排華嚴重，楊小梅的父親不捨一家12口長期處在戰火中，加上不容於越南社會，便聯繫台灣親友，透過管道於1979年帶著全家逃離百廢待舉的越南，奔向自由但陌生的台灣。而飛機才剛降落，看見青天白日滿地紅的國旗時，也宣告著一家人迎來自由，卻也被迫分散。

走過家鄉的戰火、至親的分散，讓楊小梅身上流著一股堅強、不服輸的血液，支持她度過了許多孤寂、寒苦的歲月，這股力量也在她為人師長後，更加強大。楊小梅想起自己剛當導師時，班上有個弱勢孩子，常因為自己與別人不一樣，感到自卑，「我常常會告訴他和班上學生，跟別人不一樣，並不是一件壞事，但有天他竟然跑到高樓層、站在窗檯上往下看，同學發現立刻跟上去勸他下來」。這一幕也讓當時的楊小梅感動萬分，「那個時候我才知道自己的影響力有多大，讓班上的每位孩子都成為另一個我，幫助更多的人。」

受到學校老師和社福中心阿姨的鼓勵，讓楊小梅從小就想當老師。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)