新北市汐止區金龍國小的教務主任楊小梅投身教育25年，作育英才無數，以愛心關懷每個孩子，讓孩子都在充滿愛的環境成長；但在楊小梅溫暖的背後卻藏著一段讓她每回想起，都還會落淚的故事。越南出生的楊小梅，剛出生就碰上越戰，父親透過在台灣的親戚將一家12口接到台灣展開新生活，但父母無力負擔所有孩子的教養費用，便將孩子分別送至寄宿學校、社福中心，楊小梅的童年幾乎都在社福中心度過，裡頭的阿姨不斷鼓勵她學習，讓她下定決心要成為一位教師，期盼自己如同蒲公英般，散播愛的種子。

楊小梅9歲時來到台灣，遠離戰火、迎來自由，但卻礙於現實因素，必須與家人分開，由於父母剛抵台灣，經濟能力無法同時撫養9個小孩和1個奶奶，楊小梅的爸媽就咬著牙，讓其中5個較年長的孩子盡可能住校，而排行老6的楊小梅與其他年紀較小的3個孩子，就安置在社福機構，全家人只有到周末假日才能團聚，「我童年中最快樂的事，就是每次跟家人相聚的時光」。楊小梅笑著說。

楊小梅家有9個兄弟姊妹，加上奶奶，家庭經濟不足支撐12人共存，只好將3個年幼的孩子安置社福機構，全家人唯有周末假日才能團聚。（圖／讀者提供）

然而，未受過台灣教育的楊小梅，不僅不識任何國字，就連國語都不會講，楊小梅回憶，她到台灣進學校後才開始學注音符號，學習過程比其他同學落後，讓她有些自卑，「當時除了課業壓力，我還得照顧妹妹，對我當時的年紀來說，要擔負如此沈重的情緒，我現在想起來還是會鼻酸。」楊小梅噙著眼淚說，「我真的很感謝當時幫助我的人，也感謝自己從未放棄。」

楊小梅說，學校的老師和社福中心阿姨時常鼓勵她多努力、多給自己機會，「阿姨常告訴我，『不會的事情，要想辦法學會，只有靠自己努力，才有機會突破困境』。」阿姨的一席話，深植楊小梅心中，讓楊小梅鼓起勇氣挑戰自我，並找到屬於自己的舞臺，以及自我存在的價值。

「就是阿姨在我心中埋下為師的種子。」楊小梅大學畢業後，一路從代課、科任老師、組長，一直到目前的教務主任、同時還是專任輔導老師，投身教育界25載，她從未喊過苦，因為她知道「只要用心教育，孩子就會像蒲公英一樣，四處散播愛，讓社會更溫暖」。

來自越南的楊小梅，在學校也會教導學生一些基本的越南話，孩子們也學習得相當開心。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)