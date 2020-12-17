醫師蘇偉碩（右）因發表反萊豬言論，遭衛福部指控涉犯食安法，警方已寄發傳喚通知書。蘇16日表示，「查水表封不住我的口」。（本報資料照片）

說政府不中聽的話，下場就是「查水表」？從精神科醫師蘇偉碩頻頻出聲反萊豬，被警方請他到案說明，到有感染醫師質疑台灣社區感染、台北榮總發表台灣抗體陽性率論文，都出現言論限縮的氛圍。對此，精神科醫師沈政男直言，任何一個敢動醫生、弄醫生的政權，都不會有好下場。

沈政男16日深夜在臉書上發文表示，蔡政府開始告醫生了？他們說「那個醫生關於萊豬的言論，太過離譜！」沈政男忍不住回嗆，「拜託，幾百年前，哥白尼的地動說，離譜到差點被殺頭，幾十年前民主先進的台獨說，離譜到真的被殺頭，後來證明誰對誰錯了？」

沈政男指出，用來告發那位醫生的食安法條文，乃在去年三讀通過，其實這是蔡政府一連串所謂打擊假新聞與造謠的高壓手段之一，去年總共對好幾部民生法律修訂了反造謠條文，試圖在民生百業撒下管控言論尺度的大網，其中就包括了食安法與傳染病防治法。

沈政男以最近醫界第2件事為例。台大感染科醫生前陣子對台灣社區感染提出質疑，以及北榮對台灣抗體陽性率的發言。他提醒大家注意，什麼叫合理懷疑？什麼又是造謠？以及要不要告發你？都是他們說了算。

沈政男認為，蔡政府今天可以告萊豬，明天就能告核食；今天可以告食安，明天就可以告感控；今天可以告民生，明天就可以告政治。只要再把反造謠條文修進醫療、教育、交通、社福等等法律，那麼三百六十行的所有言論，都會被一一檢視與過濾，那麼他們就可以高枕無憂了。

「有沒有看到已經在討論以網路為媒介的視聽服務了？」沈政男提到自己早說過，關中天新聞台，就只是限縮言論空間的一環。雖然有人說，蔡政府此舉讓台灣倒退回戒嚴時代，沈政男卻認為這想法錯了，統治者敢動醫生、弄醫生，根本是1950白色恐怖時代的事。

最後沈政男說，任何一個敢動醫生、弄醫生的政權，都不會有好下場。他奉勸那些欠缺人文通識素養的技術官僚，不要以為聽命行事就沒事，當下一次政黨輪替到來，這些人同樣必須接受清算與審判。

(中時新聞網)