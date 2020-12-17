台北市工務局公燈處長陳榮興，明知陽明山國際大旅館停車場違法占用公有地，事後雖騰空返還市府，公燈處已設圍籬，涉嫌指示花卉試驗中心主任宋馥華圖利業者，竟派員拆除圍籬讓業者使用，圖利業者90多萬補償費，另公燈處技工張家豪、黃銘鴻則勾結廠商收賄10萬。台北地檢署昨指揮廉政署搜索花卉中心等10處地點，約談陳、宋、張、黃4名公務員及6名廠商到案。檢方今凌晨訊後諭令陳榮興80萬元交保，另張家豪、黃銘鴻2人聲押禁見，宋馥華以50萬元交保。

此外，紹益科技實際負責人林良益15萬元交保、景業水電工程負責人余誌文10萬元交保、盛資機電負責人楊逢隆15萬元交保及路燈買賣及施作的仲介陳紀全10萬元交保、業者朱玉玲、徐韶甫2人各5萬元交保。

檢廉調查，陽明山國際大旅館因違法佔用公有地當作停車場，須支付補償費130萬元，但依照公燈處規定，若業者限期內返還，可減收補償費，業者事後依規定繳清減免的40萬元補償費後，公燈處已設圍籬，但業者卻仍繼續佔用。

今年1月間，陳榮興疑在民代施壓關說下，明知旅館業者仍繼續佔用停車土地，卻仍不作為，指示宋馥華還派員拆除圍籬，涉嫌圖利業者補償費90萬元。

另外，公燈處技工張家豪及黃銘鴻2人負責路燈會勘、施工及發包採購業務，卻涉嫌於去年間協助4家業者較易施工及利潤高的品項施作，4家業者先後分別交付賄賂及提供飲宴招待，合計行賄張、黃2人共約10萬元。

此外，業者林良益還因公司驗資不實，涉嫌違反公司法，檢廉一併查辦。

(中時 )