去年臺灣一年保險犯罪黑數的金額，估算損失高達105億元，而這大筆費用可不是政府買單，蝕到的可是全國廣大民眾所繳納的保險費，不僅如此，還因為詐保案件層出不窮，提高損失率，間接地成為保費逐年調高原因之一，受害者終究是絕大多數善良的保戶消費者。

已經連續19年舉辦的防制保險犯罪研討會，一連三天於臺北登場，參與的法務部、金管會保險局、財團法人金融法制暨犯罪防制中心、財團法人金融消費評議中心等單位與保險公司，建議全民一起來揪出「想透過不正當手段拿走大家保險費的違法民眾」，勇於檢舉。

法務部檢察司副司長李濠松表示，近來保險犯罪手法出新，以高雄地檢署破獲低價購買事故車，透過人頭車主製造車禍而詐取車體損失險理賠金案件，更顯示出犯罪者從投保到理賠，經過詳細的精密策畫與安排，而這更需要保險公司與司法單位合作，打擊犯罪。

金管會保險局主秘林耀東。（攝影／馬景平）

金管會保險局主秘林耀東則指出，目前世界各國都有詐欺保險金案件，呈現3~10℅的成長率，也因此有10℅提高保險費比率。以美國醫療費來說，相當於是每人多付600美元，換算成被保險人就要多負擔1000美元，大幅增加社會成本，且每付1元即產生保險防堵27元，因此金管會保險局等合作單位19年來投入防制保險研討，就是要降低詐欺保費案件。

財團法人金融法制暨犯罪防制中心則整理出美國的保險犯罪黑數，每年估計損失金額800億美元（約2兆3,500億新臺幣），佔理賠金額約達10℅。英國的每年保險犯罪損失金額達19億英鎊（約900億新臺幣），佔理賠金額達7℅。

臺灣的2019年保險犯罪黑數，估計損失金額達105億元，其中醫療險約佔理賠金額的4.4℅（61.8億元），傷害險約佔理賠金額的5.62℅（14.2億元），汽車險約佔理賠金額的4.61℅（27.5億元），火險約佔理賠金額的2.91℅（1.65億元），旅行平安險約佔理賠金額的5.81℅及旅遊不便險3.64℅。

財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋。（攝影／馬景平）

財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋指出，從2017年起至2020年，透過該中心與保險公司、司法檢警單位等的平臺所合作偵破的案件，以6~10倍成長，顯示可以透過大數據、資料，做到有效的交換，成為抑制犯罪的工具。

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(中時新聞網)